رانيا المشاط للعربية: محفظة تمويل البنك الدولي في مصر 5.5 مليار دولار

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن مصر لديها شراكة وثيقة جداً مع البنك الدولي، أحد أهم المؤسسات المالية الدولية التي لديها علاقات مالية وتبادل خبرات مع مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن المحفظة التمويلية بين مصر والبنك الدولي تبلغ 5.5 مليار دولار تتوزع على 15 مشروعا.

مادة اعلانية

وذكرت الوزيرة، أن مصر حصلت من البنك الدولي في 2021 على تمويلات إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل عدة مشاريع في التأمين الصحي الشامل والبيئة والتضامن الاجتماعي وغيرها من المشاريع.

وأشارت رانيا المشاط إلى قيام مصر بإعادة النظر في استراتيجيات التعامل مع المؤسسات الدولية كل 5 سنوات.

وتوقعت الانتهاء من استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت أن مصر بصدد الانتهاء من استراتيجيتها مع البنك الدولي لمدة 5 سنوات قادمة، لوضع إطار جديد للاستراتيجية لتشمل بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ومشروع حياة كريمة كاستثمار في رأس المال البشري.