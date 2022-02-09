فواز الحكير للعربية: افتتاح 100 فرع في 9 أشهر واستراتيجية لتوسيع البيع أونلاين

قال أحمد البلبيسي، المدير المالي التنفيذي في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، إن شركته تتبنى استراتيجية للتوسع عبر 3 محاور، الأول التوسع داخل المملكة، والثاني التوسع خارج المملكة، والثالث توسيع عمليات البيع عبر الإنترنت.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن البيع عبر الإنترنت يمثل 4% من إجمالي مبيعات الشركة، وهذا قطاع تعتزم الشركة الاستثمار فيه، وفي هذا الصدد تم التوصل لموافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي للتمويل متناهي الصغر، والآن بصدد إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال، وندرس نموذج الأعمال الخاص بها حاليا.

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وأوضح إن الاستراتيجية الجديدة سيتم تمويلها من خلال الأموال التي ستحصل عليها الشركة من زيادة رأس المال البالغ قيمتها مليار ريال، مشيرا إلى أن جزء من هذا المبلغ سيتم استخدامه في سداد جزء من ديون الشركة.

وأشار إلى أن الشركة تبنت استراتيجية قبل الجائحة الخاصة بإغلاق الفروع والعلامات التجارية التي لا تحقق ربحية، وكان هناك 1800فرع لدى الشركة، منها 1000 فرع في السعودية و800 فرع خارج السعودية، و90 علامة تجارية، وتم إعادة تقييم أداء الفروع والعلامات التجارية، وفي خلال الـ 11 ربع الماضيين تم إغلاق 600 فرع، وجرى افتتاح 300 فرع.

وتابع: "نحاول التخارج من الفروع والعلامات التجارية التي لا تضيف إلى الربحية، مع إضافة علامات تجارية جديدة".

وأوضح أنه في آخر 9 شهور تم إضافة 9 علامات تجارية جديدة أغلبها رياضية، وتم افتتاح 10 فروع للعلامات التجارية الجديدة.

وأعلنت الشركة أول من أمس، التحول للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021، إلى 16.03 مليون ريال، قياسا على خسارة 128.12 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح بالربع المنتهي في ديسمبر الماضي، قياسا على أرباح 20.89 مليون ريال في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول إلى الربحية في الربع الثالث يرجع إلى نمو الإيرادات بنسبة 8.6% أو 116.7 مليون ريال، لتبلغ 1.466 مليار ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.