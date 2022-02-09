ماذا يضيف استحواذ "FAB" المحتمل على هيرميس للسوق المصري؟

قال المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن بنك أبوظبي الأول “FAB”، يتواجد في مصر منذ فترة طويلة، واستحواذه المحتمل على المجموعة المالية هيرميس، سيضيف بالدرجة الأولى من حيث المنتجات المالية وكذلك يضيف حجما ضخما جدا من العملاء المرتبطين بهيرميس.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن التناغم بين الطرفين سيغطي مساحات جغرافية أكبر بالدرجة الأولى في مصر وكذلك في الإمارات.

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وأوضح وليد الخطيب، أن الهدف الاستراتيجي من الاستحواذ هو زيادة قاعدة العملاء لدى أبوظبي الأول والاستفادة من حجم السيولة الضخم لديه في استثماره بالأنشطة الخاصة بهيرميس.

وأشار الخطيب إلى التأثير الجيد للاستحواذ على ربحية بنك أبوظبي الأول، وهو ما يعززه تعداد السكان الكبير جدا في مصر، وهو ما يعطي مصر تفوقا عدديا في العملاء وتفوقا نسبيا في المنتجات المالية أيضاً، لذلك فإن الاستحواذ "خطوة مدروسة لكلا الطرفين".

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.

وتقترب قيمة الصفقة من 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية 21%، عن إغلاق أمس عند 15.85 جنيه.

الدار العقارية

عن نتائج شركة الدار العقارية، قال المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن شركة الدار العقارية أصبحت مميزة بعد أن وضعت تحت رعاية كاملة من الحكومة من خلال امتلاك "القابضة" الحصة الأكبر فيها، وسط توجه شركة "الدار" إلى المشاريع العقارية والبنية التحتية والتنموية.

وأضاف أن "الدار" أصبحت لا تستفيد فقط من النمو العقاري، لكنها تستفيد أكثر من وجودها كجزء لا يتجزأ من "القابضة" الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي.

وأشار إلى أن القيمة الدفترية لسهم "الدار" تبلغ 3.30 درهم، بمضاعف قيمة دفترية 1.20 مرة ومكرر ربحية مرتفع يبلغ 21 مرة، ولذلك لم يحدث تفاعل قوي للسهم مع النتائج.

وقال الخطيب، إن شركة "الدار" الوحيدة التابعة للحكومة التي يؤول لها المشاريع الحكومية في أبوظبي وأصبح لديها رافداً مهماً من المشاريع والسيولة والأمور التشغيلية الأخرى.

كانت شركة الدار العقارية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن نتائج أعمالها الأولية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح نسبته 20% مقارنة بعام 2020.

وقالت الشركة، المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية، في بيان إن صافي الأرباح بلغت 2.3 مليار درهم العام الماضي، مقابل 1.9 مليار درهم خلال 2020.