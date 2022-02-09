قيمة "بيتكوين" العادلة.. "جي بي مورغان" يتحدث عن التحدي الأكبر
جي بي مورغان يراها أقل 12% من سعرها الحالي لهذا السبب!
حدد بنك الاستثمار جي بي مورغان، القيمة العادلة" لـ بيتكوين عن مستوى أقل بنسبة 12% تقريباً من السعر الحالي، بناءً على تقلبها مقارنة بالذهب.
وكتب استراتيجيو البنك، بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، في مذكرة نُشرت يوم الثلاثاء أن القيمة العادلة للعملة المشفرة تعادل 38000 دولار على أساس فارق معدل التذبذب بين بيتكوين والذهب والبالغ 4 أضعاف.
وفي سيناريو حيث يضيق فرق التقلب إلى 3 مرات، ترتفع القيمة العادلة إلى 50000 دولار، حسب تقديرات جي بي مورغان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
يأتي ذلك، فيما يتم تداول بيتكوين عند حوالي 43400 دولار.
وكتب الاستراتيجيون: "التحدي الأكبر الذي يواجه بيتكوين للمضي قدماً هو تقلبه ودورات الازدهار والركود التي تعوق المزيد من التبني المؤسسي".
ووفقاً لـ بانيجيرتزوغلو، فإن الهدف النظري طويل المدى لـ بيتكوين - وهو المستوى الذي من شأنه أن يضع إجمالي قيمتها السوقية على قدم المساواة مع جميع الذهب المحتفظ به بشكل خاص لأغراض الاستثمار - يبلغ 150.000 دولار، ارتفاعاً من 146.000 دولار في العام الماضي.
وقال الاستراتيجيون أيضاً إن تصحيح الأسعار في يناير يبدو أقل حدة من التصحيح في مايو الماضي، والذي شهد هبوط عملة البيتكوين بنسبة تصل إلى 50%.
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