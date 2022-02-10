الأسواق تنتظر بيانات التضخم الأميركية اليوم.. والفيدرالي يترقب

تترقب الأسواق، اليوم الخميس، إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن بيانات التضخم لشهر يناير الماضي، والتي ستعد مؤشراً على مدى سرعة واقتراب رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

وأظهرت توقعات لمحللي بلومبرغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% في يناير الماضي، وذلك على أساس سنوي.

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وستأتي بيانات التضخم بعد صدور أرقام التوظيف الشهرية والتي أظهرت تحسن سوق العمل بشكل أفضل من المتوقع، ما قد يعطي الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستير، إن المركزي سيكون على استعداد في كل اجتماع هذا العام لرفع معدل الفائدة، مشيرة إلى أن معدلات الزيادة بعد اجتماع الفيدرالي في مارس ستعتمد بشكل أساسي على أرقام التضخم.

وأكدت ميستير أنه لا توجد حجة مقنعة بأن تكون الزيادة 50 نقطة أساس، معتبرة أن بيانات التضخم هي التي ستحدد مقدار الزيادة وما إذا كانت 25 أو 50 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بالتضخم، قالت ميستير، إنها تتوقع بعض التحسن في القراءات في وقت لاحق من عام 2022، لكنها ترى أن المعدل السنوي للتغير يتجاوز 2٪ هذا العام والعام المقبل.