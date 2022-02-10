رئيس "توال" للعربية: محفزات دفعتنا لاختيار باكستان في أول توسع خارج السعودية

قال محمد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة توال TAWAL، إحدى شركات مجموعة stc السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة الاستحواذ الكامل على شركة الأبراج الباكستانية "أول تيليكوم"، تعد أولى خطوات الشركة للتوسع خارج المملكة، في مسعاها لتبوؤ الصدارة في مجال البنية التحية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال تحت الإجراء القانوني والتنظيمي في باكستان، بالتالي ما زال هناك تحفظ على المعلومات من قبل الأطراف ذات العلاقة.

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وأضاف: "في حال تمت الموافقة النهائية، وهي عملية إجرائية متوقعة خلال شهر إلى شهر ونصف، سيتم الإفصاح عن تفاصيل أكثر".

وقال الحقباني إن الوضع المالي للشركة "صحي"، ما يساعد في عملية تمويل مشاريعها والاستحواذات سواء الداخية أو الخارجية، وقال: "الآن نبحث عن أفضل وسيلة للتمويل إما عبر الأسهم أو أسواق الدين".

ثم أضاف: "في الوقت الحالي قد تكون قروضا مصرفية. نحن نبحث في جميع المجالات، وما زالت لدينا خطط واعدة للنمو تحتاج لعملية تمويل مع الوقت".

وعن سبب اختيار الشركة الباكستانية، لفت الرئيس التنفيذي لشركة توال، إلى أن مجال تخصص الشركة متركز في البنية التحتية خاصة أبراج الاتصالات، وقد تم اعتماد خطة التوسع العام الماضي وعلى ضوئها تم البحث عن الفرص في المنطقة. وباكستان كانت من بين الأسواق التي سعينا للدخول إليها فهي سوق واعدة تضم قرابة 230 مليون نسمة، كما أن الجيلين الثالث والرابع ما زالا بحاجة لزيادة التغطية فيما من المتوقع إطلاق مزادات رخص الجيل الخامس بنهاية 2023، وكلها محفزات للدخول في سوق باكستان وثمة أسواق أخرى ما زالت تحت الدراسة".

وقال إن "أول تيليكوم" مرخصة وعاملة في باكستان، ولديها عقود مع المشغلين في السوق الباكستانية.. هناك نمو متوقع إلى جانب خطة طموحة من قبل الحكومة التي تسعى إلى تحويل باكستان إلى مركز رقمي، حيث تضم السوق العديد من الشركات الناشئة بالتالي هناك الحاجة لبنية تحتية قد تقتنص فرصها توال".