هل جاء سعر عرض شراء "FAB" لـ هيرميس أقل من القيمة العادلة؟

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، إن خبر الاستحواذ المحتمل من بنك أبوظبي الأول "FAB"على المجموعة المالية هيرميس مهم من الناحية الاستراتيجية للبنك، لا سيما أن أبوظبي الأول من أكبر بنوك المنطقة وكذلك "هيرميس" من أكبر البنوك الاستثمارية في المنطقة.

وأضاف علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الاستحواذ سيمثل قفزة نوعية في إيرادات البنك، ويرفع من استثمارات بنك أبوظبي الأول في المنطقة بما يمثل قيمة مضافة له.

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وقال رئيس إدارة الأصول في "ضمان للاستثمار"، إن سعر السهم في عرض أبوظبي الأول للاستحواذ على المجموعة والبالغة 19 جنيهاً يقل عن القيمة العادلة لسهم "هيرميس".

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قد أعلنت عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة، بسعر مبدئي 19 جنيهاً للسهم الواحد.

بشأن المؤثرات على توجهات الاستثمار عالمياً، قال علي العدو، إن معدل التضخم يمثل مشكلة كبيرة للبنوك المركزية والاقتصادات عالميا، وسط مشكلات سلاسل الإمداد، وستعطي أرقام التضخم المتوقع صدورها اليوم مؤشراً بشأن اتجاهات التضخم مستقبلا في الولايات المتحدة.

عن توزيع مديرو الأصول استثماراتهم، قال علي العدو، إننا نتطلع على القطاعات ذات التوزيعات الدورية، والتي يمكنها الحماية من التضخم، ومنها قطاعات البنوك والطاقة وبعض قطاعات السلع التي تستفيد من الوضع الحالي، والشركات التي يمكنها تحميل تكلفة التضخم على المستهلك النهائي.