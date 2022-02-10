هيرمس للعربية: نعمل على صفقات جديدة للصناديق السيادية السعودية والإماراتية في مصر

قال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية هيرميس مصطفى جاد، إن الطرح العام لأسهم شركة "ماكرو غروب" يجلب منتجا جديدا للمستثمرين كون الشركة تعمل في مجالات مختلفة عن بقية الشركات المدرجة وهو اتجاه تدعمه "هيرمس".

وأضاف جاد في مقابلة مع "العربية"، أن تغطية طرح "ماكرو غروب" كانت ممتازة من مؤسسات أجنبية وخليجية ومصرية.

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وذكر أن 50% من الطرح العام كانوا عملاء جدد لأول مرة تدخل البورصة المصرية، مضيفا: "هذا أمر جاذب جدا وإذا استمر ذلك فيما يتعلق بالطروحات المقبلة فإنه سيساعد السوق بقوة".

وتابع: "هيرميس تعمل مع عدد من الشركات المستهدف طرحها في القطاع الخاص وشركات أخرى ضمن البرنامج الحكومي".

وتتضمن شركات القطاع الخاص "أبوعوف" وشركة "ابتكار"، جاري العمل على تجهيزهما للطرح، وفق ما قاله "جاد".

وبالنسبة للبرنامج الحكومي للطروحات، كشف جاد أن بنك القاهرة أقرب كيان سيتم طرحه هذا العام، وجاري تحديد التوقيت المناسب للطرح، متوقعا أن يجذب هذا الطرح رؤوس أموال كبيرة للسوق المصري.

وبالنسبة لنشاط هيرميس في الأسواق الخليجية، أشار جاد إلى أن الشركة نفذت العام الماضي 7 طروحات في السعودية وأبوظبي، لافتا إلى أن دبي تلحق بهذا القطار وتخطط لطرح عدد كبير من الشركات.

وقال جاد: "سيكون هناك دور لهيرمس في جميع الطروحات التي سيتم طرحها في السوق الخليجي، ونستهدف تحقيق نفس النجاح المسجل خلال العام الماضي".

وأكد أن العام الماضي شهد تحسنا ملحوظا في أداء هيرميس في السوق السعودية، مضيفا: "بدأنا نأخذ أدوارا مهمة في الطروحات بالسوق السعودية.. ولدينا بعض الطروحات حاليا نعمل عليها".

في سياق آخر، كشف جاد أنه يتم العمل على صفقات استحواذ للصناديق السيادية السعودية والإماراتية في السوق المصرية، حيث تعتبر السوق المصرية جاذبة للاستثمار.

وقال: "قريبا سيتم الإعلان عن هذه الاستحواذات التي سيقوم بها الصندوق السيادي في السعودية أو أبوظبي، وستنفذها شركات تابعة لهما في السوق المصرية في قطاعات متعددة أهمها الصحة والأغذية والزراعة".