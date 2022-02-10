رئيس "ماكرو غروب" للعربية: الصندوق السيادي السعودي من أبرز المكتتبين في الشركة
تستحوذ على حصة 23% من السوق المصرية
كشف أحمد النايب، رئيس شركة ماكرو غروب للمستحضرات الطبية، في لقاء مع "العربية"، أن الصندوق السيادي السعودي كان من بين أبرز المكتتبين في الشركة، إلى جانب بعض المؤسسات العالمية بما فيها Franklin Templeton الأميركية.
وقال إن الشركة تعد رائدة في مستحضرات التجميل في مصر، وتستحوذ على حصة 23% من السوق المصرية.
كما أشار إلى أن تغطية الطرح الخاص وصلت إلى 1.8 مرة أما تغطية الطرح العام فحققت أرقاما قياسية وصلت إلى 103 مرات، مضيفاً أن الطرح ثانوي والشركة لديها ملاءة مالية قوية ولا تحتاج لضخ سيولة.
كما لفت إلى إن شركة ماكرو غروب لديها فريق قوي في جميع المجالات كالأبحاث العلمية والتسويق والمبيعات، وأنها دخلت مجالا جديدا هو المكملات الغذائية، ولديها منتجات في السوق وأخرى مخطط لطرحها في 2022، فضلاً عن أنها استحوذت على شركة كانت تعمل في نفس المجال، قائلاً: "هناك طريق للنمو لا حدود له".
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