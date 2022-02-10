"ميرسك": سلاسل التوريد أمام مزيد من التحديات

قالت شركة "ميرسك"، التي تحتل المرتبة الأولى في سلاسل التوريد العالمية، إن مزيداً من المشاكل والأزمات تنتظر القطاع خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سورين سكو، في بيان إن "مشاكل سلاسل التوريد التي أفسدت الاقتصاد العالمي ورفعت التضخم خلال جائحة كورونا، لم تتحسن كثيرا".

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وأضاف: "في الوقت الحالي لا يبدو أن الوضع يتحسن بشكل ملحوظ.. أتمنى أن أقول إن الأمور تتحسن، لكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء في الأرقام يشير إلى ذلك".

طلب قوي

أكد الرئيس التنفيذي لأكبر شركة شحن حاويات في العالم، أن الطلب على البضائع لا يزال قوياً، لكنه أشار إلى أن "التجارة العالمية مقيدة بقدرة الشحن المتوافرة".

ولفت سكو إلى أن نقص العمالة يخلق مشاكل في الموانئ، بما في ذلك على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

وقال إنه لا يوجد عدد كافٍ من مشغلي الرافعات لتفريغ السفن، كما لا يوجد عدد كافٍ من سائقي الشاحنات وعمال المستودعات لنقل البضائع.

وأضاف: "لا نزال نرى هذا الصف الطويل في الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما في لوس أنجلوس، فإنه لا يتحرك، فقط يسير ببطء شديد".

وأعرب سكو عن أمله في أن تتحسن الظروف مع رفع القيود المرتبطة بفيروس "كورونا" وتراجع الإصابات، قائلاً إنه قد يكون هناك انتعاش في "الأرباع القليلة المقبلة".

وأدت مشكلات سلسلة التوريد إلى ارتفاع تكلفة بعض السلع، مما أسهم في التضخم الذي يجبر الآن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على التراجع عن إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

نتائج "غير مسبوقة"

من ناحية أخرى، وفي نتائج مالية "غير مسبوقة" صدرت أمس، قالت "ميرسك" إن أعمالها في مجال الشحن ستتمتع بنصف أول قوي من العام الجاري مع توقع "تطبيع" في النصف الثاني من العام.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات زادت بأكثر من 50% إلى 61.8 مليار دولار في العام 2021، فيما زادت الأرباح بمقدار 15.5 مليار دولار لتصل إلى 19.7 مليار دولار.