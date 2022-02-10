GFH للعربية: 3 مليارات دولار سيولة الشركة في نهاية 2021

قال الرئيس التنفيذي لشركة "جي إف اتش" GFH، هشام الريس، إن إجمالي الأصول السائلة والنقد لدى الشركة يبلغ حاليا 3 مليارات دولار، يتم توظيفها من خلال الاستثمار في سندات حكومية وودائع.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن قطاع بنوك الاستثمار هو المساهم الأكبر في أرباح الشركة التي حققتها خلال العام الماضي، كما دعمت أرباح مصرف الخليج التجاري، والتي تصل نسبة ملكية الشركة في حقوق الأرباح بالبنك نحو 97%، في دعم نتائج الشركة.

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وأوضح أن مصرف الخليج التجاري ساهم بنحو 28 مليون دولار من صافي الأرباح المجمعة للشركة، والاستثمار في السندات الحكومية ساهمت بنحو 15 مليون دولار، وبنوك الاستثمار، كان لها نصيب الأسد من حيث المساهمة في الأرباح لتبلغ 36 مليون دولار، والعقارات والبنية التحتية مثلت نحو 14 مليون دولار، لتصل إجمالي الأرباح المجمعة 92 مليون دولار قبل خصم حقوق الأقلية.

وفيما يتعلق بشركة إنفراكورب التي أنشأتها GFH، لفصل الأصول للبنى التحتية والعقارية، قال الريس إن بداية الأثر المالي للشركة الجديدة سيظهر في الربع الأول من العام الجاري، إذ تقوم الشركة حاليا بإدخال شركاء استراتيجيين.

وأوضح أن شركة إنفراكورب ستقوم بإصدار صكوك خضراء وإدراجها في بورصة لندن بالربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح مجموعة جي إف إتش المالية في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 9% لتصل إلى 24 مليون دولار.

تأتي هذه الأرباح بدعم من العمليات المصرفية الاستثمارية التي حققت 52 مليون دولار من أنشطة الاكتتاب.

أما على مدار العام الماضي بأكمله، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 84 مليون دولار، بزيادة قدرها 87%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 60 مليون دولار على المساهمين عن عام 2021، منها توزيعات نقدية بـ 45 مليون دولار، وتوزيعات أسهم منحة بالمبلغ المتبقي.