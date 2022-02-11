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غولدمان ساكس يتوقع رفع أميركا أسعار الفائدة 7 مرات في 2022

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الفيدرالي الأميركي

غولدمان ساكس يتوقع رفع أميركا أسعار الفائدة 7 مرات في 2022

بدلاً من 5 مرات في توقعات سابقة

دبي - العربية.نت

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توقعت مجموعة غولدمان ساكس رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات في 2021، لاحتواء تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، بدلاً من 5 مرات التي توقعها في وقت سابق.

وكتب الاقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في تقرير إلى العملاء أن البنك يتوقع رفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية هذا العام.

وتأتي هذه التوقعات المختلفة عن التوقعات السابقة في أعقاب تسجيل أسعار المستهلكين (معدلات التضخم) في الولايات المتحدة لأكبر قفزة منذ عام 1982 في يناير.

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يكتسب هذا الرأي أيضًا رواجًا بين المستثمرين، الذين يسعرون بنفس الكم ووتيرة الزيادات. تشير التوقعات المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يترقبون أن يكون سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي 1.85% بعد اجتماع ديسمبر مقارنة مع صفر الآن.

في حين أن هناك مبررًا لرفع بمقدار 50 نقطة أساس في مارس نظرًا لتضخم هجين مرتفع للغاية ونمو الأجور المرتفع وتوقعات التضخم المرتفعة على المدى القصير.

ولكن أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عارضوا رفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس، لذلك يعتقد اقتصاديو "غولدمان ساكس" أن المسار الأكثر احتمالية هو سلسلة أطول من الارتفاعات بمقدار 25 نقطة أساس.

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