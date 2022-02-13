جامعيان يقنعان شركات نفط عملاقة بتعدين بيتكوين.. جنيا 4 ملايين دولار في 2021

جنى الشابان برنت وايتهيد، ومات لوهسترو، نحو 4 ملايين دولار من تعدين بيتكوين، عبر "غاز الشعلة"، وهو الغاز التي يظهر على سطح آبار النفط وتقوم الشركات بحرقه إذا لم تكن قريبة من خطوط لنقل الغاز بسبب تكاليف تخزينه الضخمة.

وخطرت الفكرة على بال الشابين، عندما كانا في السنة الثانية بجامعة تكساس، وبالتحديد في العام 2019، إذ استغلا بعد حقول النفط في شرق تكساس، عن أقرب خطوط الغاز بنحو 30 كيلومترا، وأقنعا بعض الشركات حينها باستخدام الغاز الذي يتم حرقه، في تشغيل مولدات كهربائية تغذي منصة تعدين بيتكوين والموضوعة داخل حاوية قديمة.

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ولم يكتف الشابان بهذا، إذ أسسا شركة Giga Energy Solutions، والتي عقدت العديد من الصفقات مع شركات النفط في الولايات المتحدة، وصلت حالياً لنحو 20 شركة من بينها 4 شركات عامة مدرجة في الأسواق الأميركية، وفقاً لما ذكروه لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويدعم فكرة الشابين، بحث أجرته شركة Crusoe Energy Systems، بأن هذه العملية تقلل من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحوالي 63% مقارنة بالحرق المستمر لغاز الشعلة.

وكشف وايتهيد، أن شركته تجري حالياً محادثات مع صناديق الثروة السيادية، وتتوسع شركتهم بصورة سريعة، إذ تعتزم إضافة 6 موظفين جددا هذا الشهر، بجانب 11 شخصا يعملون لديها حالياً.

من جانبه، قال رئيس مجلس بلوكتشين في تكساس، لي براتشر: "إنهم يحققون أرباحاً لعملائهم من خلال تعدين بيتكوين عبر مصادر الطاقة العالقة ويحلون التحدي البيئي بالغاز المشتعل في نفس الوقت".

ومع ارتفاع سعر بيتكوين ليتجاوز 20 ألف دولار في عام 2020، بدت فكرتهم أكثر جاذبية لشركات النفط، إذ تجاوزت إيراداتهم 4 ملايين دولار في عام 2021، وهي في طريقها لكسب أكثر من 20 مليون دولار بحلول نهاية 2022.