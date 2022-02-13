جنون التشفير.. مستثمر شاب يدفع 24 مليون دولار مقابل هذه الصورة!

حطم مشروع CryptoPunks، رقمه القياسي السابق كأعلى صفقة بيع لرمز غير قابل للاستبدال أو ما يعرف بـ NFT، بعد أن قام الرئيس التنفيذي لشركة Chain ديباك ثابليال، بشراء أحد الرموز المشفرة بقيمة 24 مليون دولار، عبر عملة إيثريوم.

يوم أمس السبت، تم بيع الرمز الذي يحمل الكود CryptoPunk # 5822 مقابل 8000 عملة إيثريوم، أو حوالي 23.7 مليون دولار في وقت البيع.

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وتم تنفيذ الصفقة مباشرة من السوق الإلكترونية لشركة Larva Labs المطور وراء مشروع CryptoPunks.

تأسس مشروع CryptoPunks في عام 2017، من جانب الفنيين والمبرمجين الكنديين، مات هال، وجون واتكينسون، والذي أصبح أكبر سوق للرموز غير القابلة للاستبدال NFT، إذ يمتلك المشروع أكثر من 10000 رمز مميز، بعضها تخطت قيمته المليون دولار.

وبلغت قيمة أعلى صفقة بيع سابقة لـ CryptoPunk نحو 11.8 مليون دولار، تم تنفيذها في يونيو الماضي لصالح أكبر مساهم في شركة درافت كينغ، شالوم ميكنزي، من خلال دار مزادات سوثبيز.

قال ثابليال عبر تغريد إنه استخدم الرافعة المالية عبر بروتوكول DeFi Compound Finance لدفع ثمن الرمز المميز.

ويتميز الرمز المميز الذي تم بيعه يوم السبت، بأنه أندر نوع أفاتار أو "كائن فضائي"، إذ يعد واحدا من بين 9 رموز من هذا الشكل ضمن المجموعة التي تمتلكها CryptoPunks.

وتمثل صفقة يوم السبت، رابع أعلى بيع على الإطلاق لـ NFT واحد، إذ يحمل فيلم Beeple's Everydays: The First 5000 Days الرقم القياسي عند 69.3 مليون دولار، وهي الصفقة التي تم تنفيذها في مارس 2021.

ووفقاً لبيانات من CryptoSlam، فإن مجموعة CryptoPunks - التي أصدرتها Larva Labs كمشروع مجاني لسك الرموز غير القابلة للاستبدال - نفذت أكثر من ملياري دولار من التداولات الثانوية إلى الآن.