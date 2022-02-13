في "عيد الحب" هذا.. شبح الغلاء أقرب من وجه المحبوب!

قد تبدو احتفالات عيد الحب التقليدية وتبادل الهدايا، مختلفة بعض الشيء هذا العام، بعد أن حلّق التضخم حول العالم وسجل في أميركا أعلى مستوى له في 40 عامًا.

قال مارشال كوهين، كبير مستشاري قطاع التجزئة في مجموعة NPD، لـ FOX Business، إن الأسعار ارتفعت في أميركا بين 10٪ و15٪ في المتوسط ​​بالنسبة لمعظم الهدايا المرغوبة.

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زاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 7.5٪ في يناير عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير جديد لوزارة العمل الأميركية صدر الخميس، مسجلا أسرع زيادة منذ فبراير 1982، عندما بلغ التضخم 7.6٪.

وقال كوهين: "يطال هذا المستوى المرتفع من بطاقات المعايدة إلى الزهور والشوكولاتة".

علاوة على ذلك، فإن "العشاء الفاخر" الذي سترغب في اصطحاب من تحب إليه، سيكلف أكثر أيضًا. فعلى الرغم من أن المطاعم عادة ما تكون أكثر تكلفة في يوم "عيد الحب"، إلا أن كوهين قال إنها سترفع أسعارها أكثر هذا العام بنسبة تقترب من 20٪ إلى 25٪. وحتى صنع وجبة منزلية سيكلف أكثر من المعتاد بحوالي 10٪.

وأشار كوهين إلى أنه بصرف النظر عن التضخم، فإن متغير أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال ينتشر بسرعة، مما يعني أن السفر وتناول الطعام في الخارج لا يزالان يشكلان مصدر قلق كبير.

وقال: "من الصعب الدخول إلى بعض المطاعم المفضلة فقط لأنهم لا يملكون القدرة على فعل ذلك".

في المقابل، يضطر المستهلكون إلى التفكير بشكل أكثر إبداعًا في ما يتعلق بتقديم الهدايا وخططهم الاحتفالية. وأشار كبير مستشاري قطاع التجزئة في مجموعة NPD إلى أن هذا قد يأتي في شكل وجبات مطبوخة في المنزل أو حتى هدايا DIY المصنوعة يدوياً.

وتابع: "قد لا تحصل على نفس الهدية التي اعتدت الحصول عليها دائمًا عامًا بعد عام.. في عيد الحب هذا، سيكون الأمر متعلقًا بالفكر أكثر من الكمية والمبلغ الذي ننفقه".