هكذا ستتأثر بورصة مصر من تصاعد التوترات الجيوسياسية

قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية إسلام عبد العاطي، إن السوق المصرية شهدت تذبذبات تميل للانخفاض في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد العاطي في مقابلة مع "العربية"، أن هذه التراجعات لا تتعلق بالسوق المصرية فقط، إنما هناك متغيرات عالمية تؤثر على الأسواق الأخرى.

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وأضاف أن الفتر ة الماضية تشهد ارتفاع الطلب على ملاذات القيمة بشكل عام مثل الذهب والدولار وأسعار النفط أيضا، مؤكدا أن هذه الأصول لا ترتفع مجتمعة إلا إذا كانت هناك مخاوف عالمية حقيقية من تراجع أسواق المال.

وأشار عبد العاطي، إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة واحتمالية اشتعال حرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا: "من غير المعلوم حتى الآن كيف سينتهي الوضع؟، بالتالي يدفع ذلك الأسواق القريبة من الأزمة من التفاعل بشكل أسرع ومن ضمنها السوق المصرية".

وتابع: "الصناديق المالية والمؤسسات المحلية والأجنبية لديها القدرة على التنقل بين الأسواق المختلفة.. كذلك التنقل ما بين الأدوات المالية، لذلك تحدث عمليات تخارج بشكل سريع ودخول في أدوات مالية أخرى أكثر استقرارا".

وأكد أن تزايد المخاوف من التوترات الجيوسياسية يدفع المستثمر إلى التوقف عن ضخ السيولة، ويبدأ في سحب جزء من السيولة الموجودة في محفظته الاستثمارية.