شركة سيارات كهربائية ناشئة تناطح تسلا وفولكس فاغن.. لن تصدق ما فعلته!

استخدمت شركة بوليستار Polestar الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية، والتي من المتوقع أن يتم طرحها للجمهور هذا العام، أول إعلان لها في بطولة "سوبر بول"، للتلميح بصورة غير مباشرة لمنافسيها تسلا وفولكس فاغن.

وأظهر الإعلان البالغ مدته 30 ثانية، صورة من سيارة بوليستار 2، وعبارات جميعها يبدأ بكلمة "لا"، موجهة إلى شركات السيارات التي كانت تعتمد على الحدث الأشهر في الولايات المتحدة لعرض إعلاناتها وسياراتها الجديدة.

مادة اعلانية

ولمحت الشركة بعبارات بسيطة في إعلانها إلى فضيحة "ديزل جيت"، والتي دفعت بموجبها شركة فولكس فاغن مليارات الدولارات كغرامات، بسبب التلاعب في بيانات الانبعاثات الكربونية، كما كتبت "لا لقهر المريخ"، في إشارة إلى شركة تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي يخطط لهبوط البشر على المريخ بحلول عام 2026.

وأنهت الشركة عباراتها بأنها لن تكون في المركز الثاني، ثم اسم سياراتها الكهربائية بالكامل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار، توماس إنغلنات: "إن بطولة سوبر بول حدث كبير ومتحمس لإيصال رسالة Polestar إلى مثل هذا الجمهور الواسع". "نحن علامة تجارية شابة وطموحة. نؤمن "بعدم وجود تنازلات".

وتخضع بوليستار لسيطرة مجموعة فولفو، وشركتها الأم جيلي هولدينغ غروب الصينية.

وفي سبتمبر، أعلنت الشركة عن صفقة للاكتتاب العام خلال النصف الأول من هذا العام من خلال الاندماج مع شركة SPAC مدرجة في الولايات المتحدة بدعم من الملياردير أليك جوريس، وبنك الاستثمار غوغنهايم بارتنرز بتقييم بلغ 20 مليار دولار.