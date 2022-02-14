مورغان ستانلي يحذّر: حرب أوكرانيا "دوامة قطبية" على الاقتصاد والأسهم

قد يدفع الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا العديد من الاقتصادات إلى الركود، مما يشكل خطرًا كبيرًا آخر على أسواق الأسهم، وفقًا لواحد من أكثر المتشائمين في "وول ستريت".

كتب مايكل ويلسون، كبير محللي الأسهم الأميركية في مورغان ستانلي، في مذكرة إلى العملاء، أن الحرب "تزيد بشكل ملموس من احتمالات حدوث دوامة قطبية للاقتصاد والأرباح".

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وقال الخبير الاستراتيجي وفريقه، إن ارتفاع أسعار الطاقة "من شأنه أن يدمر الطلب، من وجهة نظرنا، وربما يدفع العديد من الاقتصادات إلى ركود تام"، مضيفًا أن مخزونات الطاقة هي الأكثر عرضة للخطر، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

ارتفعت أسعار النفط الخام، وصعد الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من الحكومة الأميركية بأن روسيا قد تشن غزوًا ضد أوكرانيا في أقرب وقت هذا الأسبوع. لكن مسؤولين روساً نفوا مرارا وجود خطط لمهاجمة أوكرانيا.

ودفعت المواجهة الأسهم الآسيوية والأوروبية إلى الانخفاض، مما أدى إلى تفاقم موجة الهبوط هذا العام بسبب مخاوف من قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعًا في السابق لترويض التضخم المتزايد.

قال ويلسون، الذي حذر باستمرار من أن أسواق الأسهم الأميركية تتجه نحو التصحيح، ولديه أدنى هدف في نهاية العام لمؤشر S&P 500 من بين جميع الاستراتيجيين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، إن المستثمرين سيحولون تركيزهم قريبًا من التضخم إلى النمو الاقتصادي.

في الواقع "قد يعني الاقتصاد المتباطئ بشكل حاد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة عدة مرات، كما تتوقع الأسواق حاليًا"، على حد قوله.

ومن المؤكد أن هذا التشاؤم لا يطال الجميع، حيث خفض الاستراتيجيون في Goldman Sachs Group هدفهم في نهاية العام لمؤشر S&P 500، لكنهم ما زالوا يرون ارتفاعًا بحوالي 11% من المستويات الحالية للأسهم الأميركية.

"على الرغم من التقلبات الأخيرة، من المهم أن نتذكر أننا ما زلنا في بيئة من النمو الاقتصادي القوي والأرباح، وفي حالتنا الأساسية نتوقع ارتفاعًا في أسواق الأسهم على مدار العام"، وفق ما قاله مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في UBS لإدارة الثروة العالمية اليوم الاثنين.

وأضاف: "رؤيتنا الأساسية هي أن التضخم سينخفض ​​وأن التوترات الجيوسياسية ستخف خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للأسواق بالارتفاع".