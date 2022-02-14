هل تحمي زيادة النفط أسواق الأسهم الخليجية من التقلبات الحادة؟

قال رئيس إدارة الأسهم في شركة رسملة للاستثمار علي تقي، إن ارتفاع أسعار النفط له أثر إيجابي على أسواق الأسهم الخليجية، لكنها لن تكون درعاً لحماية الأسواق من التقلبات المتوقعة في الأسواق العالمية، وقد تحمي الأسواق بعض الوقت لكنها لن تستمر، لأن التقلبات العالمية لا بد أن تؤثر على أسواق المنطقة.

وأضاف علي تقي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن هناك إيجابيات لارتفاع أسعار النفط، منها زيادة النفقات الحكومية في البنية التحتية وزيادة حركة الصناديق السيادية وتحسن نفسيات المستثمرين وتحمل مخاطر أعلى، وتحسن تصنيفات الشركات الحكومية، ولذلك الحماية قد تكون من تقلبات الحركة الاقتصادية على أرض الواقع.

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وأوضح رئيس إدارة الأسهم في رسملة للاستثمار، أن أسعار النفط عند 20 دولارا للبرميل يحدث معها تخفيض للنفقات الحكومية، بينما وصول النفط إلى 100 دولار لا توجد معه تعيينات غير مدروسة، بينما توجد حركة اقتصادية أكبر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

أرباح الراجحي

بشأن نتائج مصرف الراجحي، قال علي تقي إن أرباح مصرف الراجحي في 2021، فاقت التوقعات وكان لها تأثير إيجابي على سهم المصرف، وهو ما أثر بدوره على أداء السوق نظراً للوزن النسبي الكبير لمصرف الراجحي.

وأضاف تقي أن التمويل العقاري هو السبب الرئيسي لنمو أرباح مصرف الراجحي، مع نمو أكبر متوقع في نشاط التمويل العقاري، الذي لا يزال في مراحل ابتدائية حالياً، وتظهر زيادة بيانات التمويل العقاري في كل البنوك السعودية.

وأوضح رئيس إدارة الأسهم في شركة رسملة للاستثمار، أن استثمار مصرف الراجحي في الخدمات الرقمية كان له عائد إيجابي يقلل المصاريف ويزيد من استخدام الخدمات، ويقلل التكلفة مقابل تحسينه لهامش الربحية.

كانت النتائج المالية لمصرف الراجحي، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 39.16% بعد الزكاة والضريبة، إلى 14.7 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال في 2020.