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وزير الطاقة الأردني للعربية: بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس

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لبنان يحصل على كهرباء من الأردن
لبنان سيحصل على كهرباء من الأردن
اقتصاد الأردن

وزير الطاقة الأردني للعربية: بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس

عوة الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن منتصف العام الحالي

دبي - العربية.نت

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وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة اليوم الاثنين في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس/آذار بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.

ووقع الأردن ولبنان اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل البلاد عبر نقل الكهرباء من خلال سوريا المجاورة.

وعلى نحو منفصل، قال الوزير إن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي.

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