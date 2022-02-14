وزير الطاقة الأردني للعربية: بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس

وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة اليوم الاثنين في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس/آذار بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.

ووقع الأردن ولبنان اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل البلاد عبر نقل الكهرباء من خلال سوريا المجاورة.

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وعلى نحو منفصل، قال الوزير إن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي.