دورة الألعاب الأولمبية.. لماذا أنفقت الصين عليها مليارات الدولارات؟

أظهرت الصين قدرة عالية على تذليل الصعاب أمام استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في نسختها المقامة حالياً، بداية من استخدام الثلج الاصطناعي لتغطية أحد التلال، مروراً بتفجير الجبال لصنع أنفاق لخط سكك حديدية عالي السرعة، إلى عشرات الآلاف من المسحات واختبارات PCR للحفاظ على سياسة الصين الصحية "صفر كورونا".

وعلى الرغم من التكلفة الباهظة لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية، ما جعل الحدث أقل جاذبية للعديد من المدن حول العالم في السنوات الأخيرة. لكن الصين تنظر إليها بحسابات مختلفة.

مادة اعلانية

فلطالما اعتمدت بكين على الاستثمارات الضخمة في بناء خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة والبنية التحتية الأخرى لتوفير ملايين الوظائف لمواطنيها وخفض تكاليف النقل. ومن خلال دورة الألعاب 2022، تأمل أيضاً في رعاية اهتمام دائم بالتزلج والكيرلنغ وهوكي الجليد والرياضات الشتوية الأخرى التي يمكن أن تزيد من إنفاق المستهلكين، لا سيما في شمال شرقي البلاد البارد والذي يعاني اقتصادياً.

ربما الأهم من ذلك كله بالنسبة لزعيم الصين، شي جين بينغ، أن الألعاب الأولمبية هي فرصة لتظهر للعالم وحدة بلاده وثقتها تحت قيادته.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونغ كونغ، جان بيير كابيستان: "بالنسبة لصورة الصين الدولية ومكانتها، فلا شيء باهظ الثمن"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني بالفعل، والتوقعات القاتمة للنمو العالمي، فضلاً عن المخاوف من أن متغير أوميكرون كورونا سيؤدي إلى مزيد من الإغلاق وخنق سلاسل التوريد العالمية، كانت بكين حذرة من التكاليف المتصاعدة. حتى إن الرئيس شي أقر بضرورة تبسيط الحدث، قائلاً العام الماضي إن الهدف هو عقد حدث "بسيط وآمن ورائع".

وأثارت كل الألعاب الأولمبية تقريباً في السنوات الأخيرة خلافات حول تجاوز التكاليف. إذ وجدت دراسة من جامعة أكسفورد أن تكاليف تشغيل الألعاب الأولمبية التي أقيمت منذ عام 1960 بلغت في المتوسط ما يقرب من 3 أضعاف ما عرضته المدن المضيفة في الأصل.

أنفقت مدينة سوتشي في روسيا، التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، أكثر من 50 مليار دولار - نصفها كان على البنية التحتية. وعندما استضافت بكين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2008، قالت إنها أنفقت 6.8 مليار دولار، لكن هذا لا يشمل عشرات المليارات الإضافية التي استخدمتها لبناء الطرق والملاعب وخطوط مترو الأنفاق ومحطة المطار.

هذه المرة، حددت الصين ميزانية بنحو 3 مليارات دولار، وهو رقم يشمل بناء أماكن المنافسة، ولكن ليس مشاريع مثل خط سكة حديد عالي السرعة بقيمة مليار دولار وطريق سريع بقيمة 5 مليارات دولار.

كما لا تتضمن ميزانية دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، تكاليف الوقاية من فيروس كورونا، إذ تضمنت فاتورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2.8 مليار دولار لتكاليف الوقاية من الفيروس، وبالمقارنة مع استراتيجية "صفر كوفيد" في الصين، فإن ذلك يعني فاتورة أكبر بكثير.

فاتورة أقل

على الرغم من هذه الصعوبات، أصرت السلطات الصينية على بقاء تكلفة الألعاب الأولمبية في حدود الميزانية التشغيلية.

وقال المسؤولون إن قلة أعداد الجماهير تعني الحاجة إلى عدد أقل من الموظفين في الألعاب. فيما ردت اللجنة المنظمة في بكين، بأن الصين وفرت أيضا أموالا من خلال إلغاء حفل استقبال للزوار الأجانب واختصار تتابع الشعلة إلى ثلاثة أيام فقط. وتمكنت بكين أيضاً من إعادة استخدام أماكن المنافسة ومركز إعلامي ضخم ومنشآت أخرى تم بناؤها من أجل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008.

يأتي ذلك، فيما تبلغ الميزانية التشغيلية في الصين لدورة الألعاب 3.1 مليار دولار، وهي قابلة للمقارنة مع متوسط التكلفة المعدلة حسب التضخم لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة، وفقاً للباحث في جامعة أكسفورد بنت فلايفبيرغ، والذي قال: "بناءً على تكلفة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة، يجب أن يكون ذلك كافياً لتغطية التكلفة، لاسيما عندما تفكر في أن العديد من المرافق قد تم بناؤها بالفعل".

وفيما أنفقت المدن المضيفة الأخرى للأولمبياد السابقة بشكل كبير لبناء أماكن إقامة للرياضيين والصحافيين ومركز إعلامي، فقد اتخذت الصين نهجا مختلفا.

استولت السلطات الصينية مؤقتاً على منتجع Genting Secret Garden للتزلج المملوك لرجل أعمال ماليزي، في منطقة تشانغجياكو، بالقرب من بكين. كما تم توسيع الطاقة الاستيعابية للمنتجع إلى 3800 غرفة وشقة لقضاء العطلات، ارتفاعا من 380 قبل أن تفوز الصين بعرضها الأولمبي. وقال ليم تشي واه، المؤسس والشريك في ملكية المنتجع، في مقابلة إنه لم يتم إخباره كم ستعوضه الحكومة عن استخدام المنتجع لمعظم موسم الشتاء، لكنه يثق به. سيكون عادلا.

ولا تحسب الصين أيضاً استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل التي تمت في السنوات التي سبقت الألعاب، حيث أنفقت الحكومة الوطنية ملياري دولار لبناء طريق سريع من شمال غربي بكين إلى يانكينغ، حيث تقام أحداث التزلج على الجليد من المرتفعات، بالإضافة إلى 3.6 مليار دولار لتوسيع الطريق السريع إلى وادي تايزيتشنغ، والتي توجد بها منتجعات التزلج.

وقبل أن تفوز بكين باستضافة أولمبياد 2022، بدأت الحكومة في إنفاق 8.4 مليار دولار على خط سكة حديد فائق السرعة ينقل المسافرين من بكين نحو منغوليا الداخلية بسرعات تصل إلى 217 ميلاً في الساعة. وبعد فوزها باستضافة الأولمبياد، أضافت بكين مليار دولار لهذا المشروع لبناء جزء إضافي من الخط الرئيسي والذي يصعد إلى الجبال إلى تايزيتشنغ.

وقال الأستاذ في كلية سميث الذي نشر ثلاثة كتب عن اقتصاديات الأولمبياد، أندرو زيمباليست، "إن الصينيين لا يحسبون أياً من ذلك – ويعتبرون هذه النفقات كانت مستهدفة بأي حال".

بدوره، قال المتحدث باسم مدينة بكين، شو هيغيان، "إن النجاح في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد جلب منافع اقتصادية إيجابية وخلق مصادر جديدة لتحقيق نمو إضافي للاقتصاد المحلي".