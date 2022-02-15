تحالف يضم تويوتا لإطلاق التاكسي الطائر في اليابان

كشفت شركتا جوبي، وANA Holdings Inc، عن تحالف لتشغيل رحلات التاكسي الطائر في اليابان لأول مرة، وستنضم شركة تويوتا موتور غروب، إلى الشراكة وستركز على النقل الأرضي.

وقالت الشركات في بيان، إن الطيران من محطة أوساكا اليابانية إلى مطار كانساي الدولي قد يستغرق نحو 15 دقيقة فقط، والتي تستغرق نحو 50 دقيقة بالسيارة في أفضل الأحوال، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتعكس هذه الخطوة استراتيجية جوبي للتعاون مع الشركات المحلية لإطلاق خدماتها في أسواق خارج الولايات المتحدة. إذ ستعمل الشركة الناشئة وشركة الطيران معاً على تطوير البنية التحتية وتدريب الطيارين وعمليات الطيران وإدارة الحركة الجوية.

وتأتي الصفقة في ظل تنامي الطلب من جانب شركات الطيران وشركات الأجرة على خدمات التاكسي الطائر. كما يتزامن موعد إطلاق الخدمة المرتقب في عام 2024 مع اقتراب استضافة اليابان لمعرض إكسبو 2025 العالمي في أوساكا.

وقد أبرمت شركات التاكسي الطائر المنافسة صفقات مماثلة في دول أخرى، حيث طلبت شركة الطيران البرازيلية "غول لينهاس" طائرات الأجرة الطائرة من شركة Vertical Aerospace Group البريطانية.

وتطور جوبي، طائرة ذات خمسة مقاعد بمدى أقصى يبلغ 150 ميلاً (241 كم) وسرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة. وتستهدف الشركة الناشئة إنتاج أولى طائراتها هذا العام، ومن المقرر دخول الخدمة في عام 2024.

وتراجعت أسهم جوبي بمقدار الثلث هذا العام، مقدرةً الشركة بأقل من 3 مليارات دولار، وسط تحول المستثمرين بعيداً عن الشركات الناشئة التي لا تدر أرباحاً. وتم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال صفقة SPAC العام الماضي.

ودخلت جوبي في شراكة مع تويوتا لأول مرة في عام 2019، وقادت شركة صناعة السيارات جولة تمويل من السلسلة C.