تغطيات مليارية لاكتتابات في السوق السعودية بدعم السيولة المرتفعة

يبدأ غدا إدراج وتداول سهم شركة "عِلم" في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وكانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وبسعر 128 ريالاً للسهم.

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وتم تخصيص 7.2 مليون سهم لشريحة الأفراد، وفاقت نسبة التغطية 1300%، مع تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب.

يذكر أن عِلم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل على تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي.

قال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، إن التوقعات إيجابية لسهم "عِلم"، إذ تم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة للأفراد.

وتوقع أن يحقق السهم أداء جيد في المستقبل مع تحول الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك طلبا عاليا على خدمات "علم" ومجالات النمو المرجح "إيجابية".

وأشار الحامد إلى ارتفاع الوعي بشكل عام في السوق السعودية سواء للمستثمر الفرد أو المستثمرين المؤسساتيين الذي صاروا انتقائيين في تقييمهم للشركات، وتحديد مدى جاذبيتها في القطاع بشكل عام، وتحديد فرص النمو.

ويرى الحامد أن ارتفاع حجم السيولة في السوق يدعم الطلب الكبير على بعض الاكتتابات في السعودية، مضيفا أن هناك اكتتابات جذبت مبالغ مليارية، بينما لم تجذب اكتتابات أخرى نفس السيولة وهذا يعكس وعي المستثمرين.