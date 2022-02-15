"ساري" السعودية للعربية: جمع استثمارات تجاوزت 112 مليون دولار حتى الآن

قال المدير التجاري لمنصة "ساري" السعودية، عبدالله أبا حسين، إن المنصة تربط المنشآت الصغيرة بشبكة من التجار والموزعين من سوق الجملة.

وأضاف عبدالله أبا حسين، في مقابلة مع "العربية"، على هامش معرض "صنع في السعودية" اليوم الثلاثاء، أن المنصة جمعت استثمارات تجاوزت 112 مليون دولار حتى الآن.

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وأوضح أن منصة "ساري" تقنية بدأت في 2018، وتربط المنتجات مع من يبحث عنها.

وأشار المدير التجاري، إلى أن منصة "ساري" تهدف إلى التوسع في الخليج والدول العربية خلال الفترة القادمة، وهو ما يوفر مجالا كبيرا أمام الشركات السعودية للوصول إلى العميل خارج المملكة.

ويهدف معرض "صنع في السعودية" لتطوير الصناعة الوطنية ودعم الشركات وتسريع نموها.