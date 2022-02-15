وزير الاتصالات المصري للعربية: بناء 5 آلاف برج تشاركي بـ5 مليارات جنيه في 3 سنوات

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، عن التعاون مع شركة أي إتش إس الرائدة في مجال الأبراج التشاركية، وتم الاتفاق معها على تأسيس "أي إتش إس إيجيبت" للبدء في بناء الأبراج التشاركية في مصر.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، أن مصر لديها فجوة في عدد الأبراج المطلوبة لتوصيل خدمات على مستوى مرضٍ للمواطنين، لا سيما في القرى والأماكن الريفية وعلى شبكة الطرق التي اتسعت في مصر خلال الأعوام الأخيرة.

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وتابع: "من هنا جاءت فكرة إنشاء شركة الأبراج التشاركية في مصر.. والخطة تستهدف إنشاء 5000 برج باستثمار 5 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة القادمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من ضمنها (أي إتش إس إيجيبت)".

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة grid telecom اليونانية وهي تابعة للمشغل اليوناني المستقل لنقل الكهرباء IPTO وذلك للربط بين مصر واليونان باستخدام أنظمة الكابلات البحرية.

وفي سياق متصل، قال الوزير إن مصر دولة محورية في نقل البيانات ما بين الشرق والغرب.

وأضاف الوزير أن 95% من حجم البيانات التي تعبر بين آسيا وأوروبا تمر من خلال مصر.

وأوضح طلعت، أن عدد الكابلات الدولية التي تمر من مصر تصل إلى أكثر من 13 كابلا، تمر من خلال الشبكة المحلية بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأفاد الوزير أن الهدف من الاتفاقية الجديدة يتضمن زيادة عدد نقاط الإنزال في قارة أوروبا، مضيفا: "لدينا الآن مجموعة من محطات الإنزال في إيطاليا وفرنسا.. كما أن اليونان دولة فعالة في مجال مراكز البيانات والألياف الضوئية الدولية".

وبين الوزير أن وجود محطات إنزال على سواحل اليونان يزيد من قدرات مصر في هذا المجال، موضحا أنه جارٍ العمل لتحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية تجارية خلال هذا العام.

وأشار طلعت إلى أن قطاع الاتصالات نما خلال عام 2021 بمعدل نمو متوسط بلغ 16%، وهو أعلى القطاعات نموا في مصر، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% صعودا من 3.2% قبل 3 أعوام فقط.

وتابع الوزير: "نتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج القوية الإجمالي إلى 8% في الثلاثة أعوام القادمة، مما يتطلب الحفاظ على نسبة نمو تدور حول 16% سنويا".

وأكد على تشجيع الشركات الناشئة على الاستمرار عبر إطلاق مبادرات التدريب والتشغيل، مما ساهم في زيادة حجم استثمارات الشركات الناشئة في عام 2021 بنسبة 170%.