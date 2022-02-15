"التنمية الغذائية" للعربية: زيادة أسعار المواد الخام بنسبة 50% رفعت تكاليف الشركة

قال أحمد عسيلان العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية السعودية إن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة تراوحت بين 40% و 50% خلال العام الماضي، ما أثر على التكاليف وانعكس ذلك على الأرباح.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن الشركة حققت نسبة نمو عالية تاريخية ونمت مبيعات الشركة في 2021 إلى ما يفوق 27% مقارنة بالعام الماضي، بدعم من أعمال التوسع الخاصة بالشركة، والتي أدت إلى زيادة القدرة التشغيلية بنسبة 40%.

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وتحولت شركة التنمية الغذائية للخسارة في الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 12.36 مليون ريال، قياسا على أرباح 30.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. وسجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة 31.56 مليون ريال في عام 2021، مقارنة مع 74.41 مليون ريال في العام السابق له، بانخفاض 81.77%.

وذكر عسيلان أنه مع زيادة القدرة التشغيلية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للشركة ستتحسن الأرقام والمبيعات والربحية الفترة المقبلة.

وأوضح أن التكاليف التي تحملتها الشركة تتضمن أيضا تسويق المنتج والتوسع في عدد الفروع والتوزيع على مستوى المملكة في إطار خطة استرايتيجية للشركة.

وتوقع عسيلان أن تعود أسعار المواد الخام إلى طبيعتها في نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني. وأكد أن الشركة تقوم حاليا بتدابير لتقليص التكاليف في الإنتاج والنقل وعملية التصدير والاستيراد.

وألمح إلى أن الشركة لم تقم بتمرير زيادة التكاليف كاملة إلى المستهلك النهائي، لكن تم رفع الأسعار تدريجيا إذ يتم مراجعتها كل 3 أشهر.

وفيما يتعلق بالامتياز الرئيسي الذي حصلت عليه الشركة الخاص بمطاعم بوبايز الأميركي، قال إنه جرى افتتاح 5 فروع حتى الآن.