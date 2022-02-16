إيلون ماسك يكشف لأول مرة كيف ستكون الحياة على المريخ!

شارك الملياردير إيلون ماسك أخيرًا رؤيته لما ستبدو عليه الرحلة الطويلة إلى المريخ على متن مركبة شركته الفضائية SpaceX Starship، في أول تحديث لمركبة Starship منذ أكثر من عامين، بينما تستعد الشركة لأول رحلة اختبار مدارية لها.

أصدر ماسك مقطع فيديو مدته خمس دقائق يوضح كيف ستكون الرحلة إلى المريخ على متن صاروخ SpaceX Starship الطموح. وقال ماسك، الذي شارك الفيديو عبر تغريدة: "سيكون هذا حقيقيًا في حياتنا".

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يُظهر الفيديو المركبة الفضائية وهي تقلع من الأرض وعلى متنها رواد فضاء، قبل الشروع في رحلة فضائية طويلة. ثم تصل المركبة الفضائية إلى المريخ، حيث يبدو أن هناك مستوطنة بشرية مزدهرة.

Starship to Mars simulation https://t.co/fkpYvv5pMR — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2022



تصف شركة سبيس إكس، Starship بأنها "مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع"، وهي "مفتاح لمستقبل تستكشف فيه البشرية النجوم". وتستعد الشركة حاليًا لأول اختبار مداري للصاروخ على الإطلاق.

ستنطلق المركبة من Starbase في تكساس، قبل أن تطير حول الأرض لمدة ساعة ونصف وتهبط قبالة سواحل هاواي.

وكجزء من أول تحديث رئيسي في Starship منذ عامين، قال ماسك: "لقد تلقينا مؤشرًا تقريبيًا على أنه قد تكون هناك موافقة في مارس".