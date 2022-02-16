جمعيات المستثمرين في مصر: هذا هو الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المصرفية

أوضح نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، علاء السقطي، الفرق بين مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والاعتمادات المستندية التي سيتم العمل بها منذ مطلع الشهر المقبل.

وبين السقطي في مقابلة مع العربية، أن مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

مادة اعلانية

وأضاف أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية، سينظم ويضبط سوق الاستيراد في مصر بشكل أكبر، لاسيما في جزئية أن قيمة البضائع المستورة هي القيمة الحقيقة.

وعن اعتراض التجار على القرار الجديد، اعتبر السقطي أن دفع جزء من قيمة الشحنة ولما تصل يكمل المبلغ، هذه ميزة لمعظم التجار، وبالتالي لم يدفع القيمة مقدما أو مرة واحدة.

وأكد أن القرار لن يؤثر على السيولة، حيث إنها متوافرة في البنوك، وهذا لن يؤثر بدوره على نقص المنتجات في السوق المصرية أو ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن ما سيحدث هو العكس، حيث ستدخل السوق منتجات جيدة وبسعرها الصحيح.

وبالنسبة للتسجيل المسبق للشحنات، الذي تم اعتماده أخيرا، بيّن السقطي، أن المستورد يوضح في التسجيل، أنه يستورد شحنة ما من دولة معينة، وبالتالي قبل ما وصول الشحنة إلى مصر من البلد المصدّر، يعرف المستورد الضريبة المفروضة، ومتى تصل الشحنة بالتحديد، معتبرا أن الأمر إيجابي.

وأعرب السقطي عن أمله بألا يطبق القرار الجديد بصورة عاجلة، لاسيما وأن هناك تجارا لديهم تعاقدات على مدار السنة، مؤكدا أن القرار يصب في النهاية بمصلحة المستثمر الصغير والمشروعات الصغير والمتوسطة.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها، لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

وكان "المركزي المصري"، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية مارس 2022.

واستثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.