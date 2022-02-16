هكذا تستفيد "زين السعودية" من صفقة بيع الأبراج

قال المتخصص والمستثمر في الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الرحمن مازي، في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة بيع 80% من أبراج "زين السعودية" تساعد الشركة في خفض الديون وتحسين جودة العمليات.

وأشار مازي إلى تأثير الصفقة أيضا على خفض تكلفة العمليات التشغيلية، كذلك خفض العوائد التي تدفعها مقابل الديون.

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وأوضح أن الشركة تتبع نهج شركات الاتصالات العالمية في التخلي عن التكاليف التشغيلية الرأسمالية المتعلقة بالأبراج وبعض البنى التحتية المرتبطة بالقطاع.

وأفاد مازي بأن هذه الإجراءات تحرر الكثير من الأموال لتمويل العمليات المباشرة للشركة، والتي تحقق نسبة أرباح أعلى من الاستثمار في هذه الأبراج.

وتوقع مازي أن إدارة الأبراج من شركة أخرى قد ينتج عنه فاعلية أكبر، وتوفير في التكاليف وزيادة في الأرباح بصفة غير مباشرة.

وتابع: "عمليات بيع الأبراج ثم إعادة تأجيرها، يساعد في فاعلية أكبر في استخدام النقد، وزيادة الإيرادات والأرباح".

وكانت شركة "زين السعودية" أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها على "العروض النهائية" والمقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"، وذلك بعد إكمال الفحوصات النافية للجهالة مع الحصول على الموافقات الداخلية لجميع الأطراف.

وقالت "زين السعودية" في بيان، إن "العروض النهائية" قدّرت قيمة البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" المكونة من 8069 برجاً بمبلغ 3.026 مليار ريال (807 ملايين دولار).

وأضافت أنه بناء على "العروض النهائية"، يستحوذ كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" بنسب تبلغ 60% و10% و10% على التوالي، بينما ستبقي "زين السعودية" على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20%.