محيي الدين لـ"العربية": البنوك المركزية تأخرت في كبح جماح التضخم

قال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، في مقابلة مع "العربية"، إن البنوك المركزية عالميا تأخرت في كبح جماح التضخم المتصاعد.

وأوضح محيي الدين أن تأخر البنوك المركزية جاء لأنها اعتادت على فترة طويلة من انخفاضات الأسعار والسيطرة على التضخم عند مستويات متدنية.

مادة اعلانية

وأفاد بأن البنوك المركزية تحاول التحول إلى نظام آخر، وهذا يستغرق وقتا أطول، لذلك كان هناك تردد في ظل عدم التيقن من أن التضخم مؤقت وعارض أم مستمر.

وتابع: "أصبح من المؤكد الآن أن التضخم مرتفع ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا ولكن في 40% من الاقتصادات المتقدمة، وبنسبة تزيد عن 70% من الأسواق الناشئة والدول النامية، والتي أصبحت ترى معدل التضخم يتجاوز 5% سنويا".

وأكد أن ارتفاع التضخم يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة من ناحية البنوك المركزية، موضحا أن معالجة التضخم من قبل الدول المتقدمة يختلف عن الدول النامية.

ورجح محيي الدين أن تنخفض معدلات التضخم في أميركا وأوروبا خلال عام، كما توقع أن يتم رفع الفائدة عالميا إلى 2% بنهاية عام 2023.

وكشف المدير التنفيذي لدى صندوق النقد أن الدول النامية المعتمدة على الاستيراد تحتاج لمساندة من المؤسسات الدولية، متوقعا أن تتأثر الدول النامية سلبا من رفع معدلات الفائدة.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تعرضت لأزمات سابقة واكتسبت خبرة في التعامل مع آثار رفع الفائدة.