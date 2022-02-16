مراجعة أميركية على بوينغ 787 دريملاينر الجديدة.. وأميركا تحرمها من هذا الأمر!

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، إنها ستجري عمليات تحقيق نهائية لطائرة بوينغ 787 دريملاينر الجديدة، ولن تسمح للشركة المصنعة للطائرات بالتصديق الذاتي على الطائرات.

وأضافت هيئة تنظيم الطيران الأميركية إنها أخطرت شركة بوينغ بقرار بأنها ستحتفظ بسلطة إصدار شهادات الصلاحية للطيران حتى تثق في أن "عمليات مراقبة الجودة والتصنيع في بوينغ تنتج باستمرار طائرات 787 التي تلبي معايير تصميم الوكالة.

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من جانبها، قالت بوينغ إنها "ستواصل العمل بشفافية من خلال العمليات التفصيلية والصارمة الخاصة بإدارة الطيران الفيدرالية FAA. كما ستواصل التعامل مع إدارة الطيران الفيدرالية لضمان تلبية توقعاتهم وجميع المتطلبات المعمول بها"، وفقاَ لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلقت بوينغ تسليم طائرات 787 في أواخر مايو بعد أن أثارت إدارة الطيران الفيدرالية مخاوف بشأن طريقة التفتيش المقترحة. وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهين لصلاحية الطيران لمعالجة قضايا الإنتاج للطائرات التي تعمل أثناء الخدمة وحددت مشكلة جديدة في يوليو.

وظلت عمليات التسليم متوقفة حيث راجع المنظمون الأميركيون عمليات الإصلاح والتفتيش، ومن المتوقع أن تظل عمليات التسليم مجمدة لأشهر أطول.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تريد أن تتأكد من وجود خطة عمل قوية داخل شركة بوينغ، لمراجعة العمليات على الطائرات ذات الحجم الكبير من طائرات 787 الجديدة.

بدوره، أشاد رئيس لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس النواب، بيتر ديفازيو، بإدارة الطيران الفيدرالية "لاتخاذها الخطوات التي تشتد الحاجة إليها لضمان سلامة الطيران العام". وأشار إلى أن اللجنة تحقق في إنتاج وتصنيع 787.

وقالت بوينغ إن برنامج 787 لا يزال عند معدل إنتاج منخفض، مع عودة تدريجية متوقعة إلى إنتاج 5 طائرات شهرياً بمرور الوقت.

على الجانب الآخر، كشفت شركة بوينغ عن تحملها غرامات بقيمة 3.5 مليار دولار بسبب التأخير في التسليم، ومليار دولار أخرى في تكاليف الإنتاج غير العادية، المتعلقة بعيوب الإنتاج والإصلاحات والتفتيش ذات الصلة على الطائرة الجديدة.

قال شخص مطلع على الأمر إن تغييرات المصنع والمتطلبات الأخرى للتغلب على العيوب الهيكلية الصغيرة أثارت أسئلة طويلة الأجل حول قدرة بوينغ على بناء طائرات 787 بتكلفة منخفضة بما فيه الكفاية وبالمعدلات المخطط لها.