"المؤسسة الدولية الإسلامية" للعربية: تخصيص 1.5 مليار دولار تمويل لمصر في 2022

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سُنبل، إن برنامج مصر لعام 2022 تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، ويستهدف دعم العديد من القطاعات.

وأوضح سنبل في مقابلة مع "العربية"، أن برنامج العام الحالي مع مصر يركز على الجانب الخاص بتطوير الصادرات لبلوغ هدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار سنويا.

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وأكد على دعم المؤسسة للطاقات البشرية في مصر، وتدريبهم ونقل المعرفة، وغيرها من البرامج المهمة، مضيفا: "جاري العمل لإنشاء أكاديمية للتصدير ببرنامج تمويل مصر".

وبين سنبل أن هناك اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص الذي تأثر بجائحة كورونا، موضحا أن المؤسسة لديها تركيز على دعم المؤسسات المالية في الدول الأعضاء بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف أن محفظة المؤسسة في مصر تجاوزت 6.8 مليار دولار في عام 2021، ونستهدف تجاوز هذا الرقم في 2022 بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية النمو في المؤسسة.