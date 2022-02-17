إلى أين تتجه أسعار الذهب بعد توترات روسيا وأوكرانيا؟
يستفيد خلال الفترة الأخيرة من التطورات الجيوسياسية
دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بالمستثمرين باتجاه الملاذات الآمنة مثل الذهب.
وصعد الذهب في تداولات اليوم الخميس وسط أنباء روسية عن تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا ما زاد من مخاوف المستثمرين، إلا أن أوكرانيا نفت هذه الأنباء. كما وصلت أسعار البلاتين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وفي أسواق العملات سجل الدولار الأميركي والين الياباني ارتفاعا فيما تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.
من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، وائل مكارم، في مقابلة مع "العربية"، إن الذهب يستفيد خلال الفترة الأخيرة من التطورات الجيوسياسية، ويتفاعل مع تطورات الملف الروسي الأوكراني، ويرتفع عند كل توتر جديد بين الطرفين.
وأضاف وائل مكارم، أن تخطي الذهب حاجز 1880 دولار للأونصة هو عامل إيجابي للحركة السعرية، فيما يستهدف سعر 1915 دولار للأونصة.
وأوضح مكارم، أنه إذا حدث تخفيف للتطورات الجيوسياسة سنعود إلى التركيز على سياسة الاحتياطي الفيدرالي ومعدلات الفائدة لا سيما مع التباين في الفترة الأخيرة بين عوائد السندات الأميركية والذهب.
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