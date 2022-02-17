رئيس "أوبك" للعربية: نتوقع تجاوز أسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل قريباً

توقع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، برونو جان ريتشارد إيتوا، أن تتجاوز أسعار برميل النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبا.

وأكد إيتوا، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن المنتجين سيبحثون قدرتهم على زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل لـ"أوبك".

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وأوضح رئيس المنظمة، أن "أوبك" و"أوبك+" والمنتجين من خارجها يعملون معاً للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق ذلك، لأن الأسعار المرتفعة لا تخدم المستهلكين أو المنتجين ولا يستفيد منها الاقتصاد العالمي وتؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

كان رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، قال يوم الأربعاء، إنه لا توجد حلول عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير الطاقة في الكونغو، في مؤتمر للطاقة في الرياض، أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وشركات النفط لا تستثمر بما يكفي، وعلينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب.

وأوضح أن هناك ارتفاعا سريعا في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، وبينما زاد إنتاج النفط خلال الأشهر الماضية إذ لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج، نقلاً عن رويترز.

يأتي ذلك فيما هبط اليوم الخميس، خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.74 دولار أو 0.70%، إلى 92.81 دولار للبرميل، بعد أن خسر أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. وكان قد أغلق على زيادة 1.7% في الجلسة السابقة.

وانخفض خام برنت 0.85 دولار بما يعادل 0.9%، إلى 94.11 دولار بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6%.