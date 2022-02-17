رفع أسعار الفائدة الأميركية.. هذه خطورتها على الوظائف والأسعار

قد تتسبب معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم في ألم أكثر ينتج عن موجات جديدة من ارتفاعات الأسعار. حيث يتسبب ارتفاع الأسعار السريع في صعوبات اقتصادية لملايين الأميركيين. لكن اتخاذ إجراء صارم لكبح جماح الأسعار قد يؤدي إلى مزيد من الألم، بما في ذلك فقدان الوظائف.

وتشير البيانات، إلى أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 7.5%، خلال العام الماضي، وفقًا لقراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 عامًا. وأدت الزيادات إلى تقليص ميزانيات الأسر، وتسببت في مشاكل سياسية للرئيس جو بايدن وأسفرت عن دعوات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات قاسية نسبيًا، مثل أول زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 2000.

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لكن في الوقت نفسه، يحذر بعض الاقتصاديين من أن الإجراءات المتوقعة ستكون فكرة سيئة للغاية. ذلك لأن الأداة الرئيسية المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم تتمثل في رفع أسعار الفائدة، وهي أداة مصممة للحد من التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد القوي للغاية.

وفق شبكة "CNN" الأميركية، فإنه حتى مع أفضل عام من النمو الاقتصادي ومكاسب الوظائف منذ عقود، لا يزال الاقتصاد به 2.5 مليون وظيفة أقل مما كان عليه في طريقه إلى الوباء. لذلك يحتاج أصحاب العمل إلى مواصلة التوظيف. لكن الاقتصاد الأبطأ يعني مكاسب أقل في الوظائف، وربما حتى فقدانها للشريحة الأقل دخلًا من القوة العاملة.

يرى وزير العمل الأميركي السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون وأستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا، روبرت رايش، أن "الغرض من رفع أسعار الفائدة هو إخراج الهواء من أشرعة الاقتصاد.. إذا نجح ذلك، فسنحصل بحكم التعريف على عدد أقل من الوظائف.. وحتى الزيادات الطفيفة في أسعار الفائدة، إذا كان لها التأثير المطلوب، سوف يتسبب في فقدان الوظائف وخسائر في الأجور".

ولا يزال من الواضح أن الأسعار المرتفعة هي مصدر قلق كبير لكثير من الأميركيين. ومن المقبول على نطاق واسع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخذ إجراءات ضد التضخم. وكانت آخر مرة رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في حركة واحدة كانت في مايو 2000. وقتها، كان سوق العمل قويًا بشكل استثنائي، وبلغ معدل البطالة آنذاك أدنى مستوى له في 30 عاما عند 3.8% في أبريل من ذلك العام.

وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك في مارس من ذلك العام كان 3.8%، حوالي نصف ما هو عليه اليوم، فقد تضاعف خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مما أثار مخاوف بشأن التضخم. وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة وأن يصبح أكثر صرامة برفع نصف نقطة في مايو 2000.

أما أرباب العمل في القطاع الخاص، والذين أضافوا وظائف كل شهر في السنوات الخمس السابقة، فقد قطعوا وظائفهم فجأة في مايو 2000. ثم عادوا إلى إضافة وظائف لمعظم الفترة المتبقية من العام، لكنهم بدأوا بعد ذلك في تقليص الوظائف في معظم الأشهر بدءًا من أوائل عام 2001 - وهي خسائر استمرت لمدة ثلاث سنوات. ألقى العديد من الخبراء باللوم في فقدان الوظائف على انفجار فقاعة الإنترنت، التي حدثت في صيف عام 2000. لكن العديد من تخفيضات الوظائف جاءت في قطاعات غير تقنية مثل البناء والتجزئة وصناعة السيارات وشركات الطيران.

ودخل الاقتصاد في حالة ركود في أوائل عام 2001، وسرعان ما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة في كل مرة لمحاولة إخراج الاقتصاد من الركود. وحتى لو كان الركود "معتدلاً" بالمعايير الاقتصادية، فإن انتعاش البطالة الذي أعقب ذلك لم يكن فكرة أحد عن اقتصاد قوي.