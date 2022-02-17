لُغز أميركي يحير الاقتصاديين.. الأسعار ترتفع والتسوق يقفز

رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار، إلا أن البيانات تشير إلى أن الأميركيين قاموا بالتسوق بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي، الأمر الذي يحير الاقتصاديين.

وعلى الرغم من أن التضخم منتشر في اقتصاد الوباء، لكن هذا لم يمنع الأميركيين من فتح محافظهم الشهر الماضي، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 3.8% في يناير عن الشهر السابق، مع تعديلها وفقًا للتقلبات الموسمية - أكثر من الزيادة البالغة 2% التي توقعها الاقتصاديون. وأفاد مكتب الإحصاء، بأن هذا يضع إجمالي المبيعات عند 649.8 مليار دولار للشهر الأول من عام 2022.

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كان هذا أيضًا انعكاسًا للانخفاض الذي تم الإبلاغ عنه في ديسمبر، عندما لم يترك التسوق في العطلات في وقت أبكر من المعتاد سوى القليل في الشهر الأخير من العام. تم تعديل الانخفاض في ديسمبر بشكل أقل في تقرير الأربعاء.

ويرى الاقتصاديون في "إكشن إيكونوميك"، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة كانت في طريق سريع خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب أنماط التسوق غير العادية لموسم العطلات الأخير والرياح المعاكسة من موجة "أوميكرون".

علاوة على ذلك، ربما يكون تخفيف قيود سلسلة التوريد قد ساعد أيضًا، فقد "أصبحت بعض المكاسب الرئيسية في المبيعات ممكنة بفضل حصول الأشخاص أخيرًا على أشياء لم يتمكنوا من الحصول عليها من قبل".

وسجلت الفئات التي سجلت انخفاضا حادا في نهاية العام الماضي مكاسب قوية في يناير. فيما كانت المبيعات عبر الإنترنت قوية بشكل خاص في يناير، حيث ارتفعت بنسبة 14.5% بعد أن سجلت انخفاضًا بنسبة 11.4% في ديسمبر. كما سجلت متاجر الأثاث المنزلي والمتاجر الكبرى مكاسب كبيرة بنسبة 7.2% و 9.2% على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 1.3%، كما تراجعت مبيعات الغاز بنسبة 0.8% خلال شهر يناير الماضي، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية. وربما كان الأميركيون يقودون سيارات أقل في يناير حيث دفعت موجة "أوميكرون" الكثيرين إلى البقاء في المنزل والعمل عن بُعد عندما يكون ذلك ممكنا.

وفيما ارتفعت أسعار المستهلكين تقريبا إلى أعلى مستوى لها في 40 عاما في يناير، يتوقع الاقتصاديون أن الأسعار ستبلغ ذروتها في الأشهر الأولى من العام ويأملون أن يبدأ التضخم في الانخفاض بعد ذلك.

في غضون ذلك، ترتفع الأجور للعديد من الأميركيين. وعلى الرغم من أن زيادة الرواتب في كثير من الحالات لا تواكب التضخم ، فإن الأموال الإضافية في محافظ الأشخاص تساعد في زيادة الإنفاق.

وقال كبير الاقتصاديين في المجلس الوطني، جوس فوشر: "يقول المستهلكون إنهم قلقون بشأن التضخم، لكنهم يواصلون الإنفاق.. حتى مع الأخذ في الاعتبار انخفاض المشتريات في ديسمبر، فقد زادت مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة بشكل أسرع بكثير من الأسعار، لذلك تشتري الأسر كميات أكبر من السلع والخدمات بصرف النظر عن الأسعار المرتفعة".

كما أن ارتفاع مبيعات يناير يدعو أيضًا إلى التشكيك في المخاوف بشأن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي المحتمل في بداية هذا العام. وكان الاقتصاديون قلقين من أن متغير "أوميكرون"، قد يؤثر على سلوك الإنفاق لدى الناس. قال الاقتصاديون في "ويلز فارغو"، إن هذا الخط من التفكير يحتاج إلى مراجعة الآن. وهذه أخبار جيدة للتعافي لأن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى إنفاق المستهلكين لينمو.