"فيناسترا" للعربية: التشريعات وجذب العملاء أبرز تحديات البنوك الرقمية في المنطقة

قال المدير العام لفيناسترا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، سيرج طعمة، إنه ستكون هناك منافسة قوية بين البنوك التقليدية ونظيرتها الرقمية، لاسيما من ناحية سرعة إنجاز الخدمات للمتعاملين والتي تتفوق بها البنوك الرقمية، لكن بالمقابل لدى البنوك التقليدية متعاملوها سواء من الأفراد أو الشركات التي لديها حسابات في البنوك، وبالتالي هناك تحد كبير أمام البنوك الرقمية لاستقطاب المتعاملين.

وأوضح طعمة في مقابلة مع العربية، أن البنوك الرقمية يمكن أن تنافس بتخفيض الأسعار ورسوم الخدمات حتى تستطيع جذب المتعاملين، خصوصا الجيل الجديد الذي يهتم جدا بسهولة وسرعة إنجاز المعاملات.

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وأضاف أنه يمكن للبنوك الرقمية أن تجذب أيضا المتعاملين الأفراد الذين ليس لديهم بالأصل حسابات مصرفية سواء في منطقة الخليج أو أي منطقة أخرى.

وعن نجاح البنوك الرقمية الموجودة أصلا، مثل تلك التي في الإمارات، قال طعمة، إنه لايزال من المبكر تقييم مدى نجاحها، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في البداية، حيث إن ليس من السهل جذب المتعاملين من البنوك التقليدية، وبالتالي يحتاج ذلك إلى وقت.

وأكد طعمة توجه بعض البنوك التقليدية لافتتاح فروع لبنوك رقمية، لافتا إلى أن البنوك التقليدية مضطرة لطرح خدمات رقمية أكثر في السوق للحفاظ على المتعاملين.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط لاتزال متأخرة بالبنوك الرقمية، موضحا أن أبرز التحديات التي تواجها هي أمور تشريعية، حيث إن العديد من الدول غير جاهزة للتعامل مع البنوك الرقمية، وبالتالي كلما سرعنا بإصدار التشريعات الخاص بتلك البنوك كلما انتشرت أكثر.