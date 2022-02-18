اقتصاد مصر
أباتشي للعربية: نعتزم استثمار 3.5 مليار دولار في مصر خلال 5 سنوات
الشركة تخطط لرفع عدد الحفارات لـ15 حفارا بنهاية 2022
أكد رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأميركية جون كريستمان، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة ستستثمر في مصر ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف كريستمان من الواضح أن الوباء كان له أثر كبير على الأعمال، لقد راجعنا أعمالنا وأعدنا النظر في هيكل التكاليف، وتأكدنا من أننا نقوم باستثمارات جيدة.
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وأضاف "حقا، أريد أن أحيي وزير البترول على مساعدتنا في العمل، لقد ضاعفنا بالفعل عدد الحفارات لدينا مقارنة بالعام الماضي، ونواصل الآن رفع عدد الحفارات إلى 15 حفارا بحلول نهاية العام، ونتوقع زيادة إنتاجنا بنسبة 10-15%".
وأوضح أن خطط الشركة على مدى الخمس سنوات القادمة، تركز على استثمار ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار.
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