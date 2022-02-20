بلومبرغ: تداول السعودية تقترب من إطلاق العقود الآجلة على الأسهم

تخطط البورصة السعودية "تداول"، لإطلاق العقود الآجلة على الأسهم الفردية لزيادة السيولة في أكبر سوق للأوراق المالية في الشرق الأوسط، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "بلومبرغ".

وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن الإطلاق التجريبي سيتضمن 5 إلى 10 شركات مبدئياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما سيتم اعتماد المزيد من الأسهم بشرط تلبية معايير معينة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ولم تستجب "تداول" على طلبات التعليق.

وستمثل هذه الخطوة أحدث خطوة نحو زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق.

وفي سبتمبر 2020، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول القابضة، خالد الحصان إن البورصة تخطط لطرح العقود الآجلة في الأسهم الفردية. فيما بدأت العقود الآجلة لمؤشر التداول في الرياض في أغسطس من ذلك العام.

تقدم البورصات في منطقة الخليج بشكل متزايد تداول المشتقات، مع قيام سوق دبي المالي وبورصة أبوظبي بإنشاء أسواق العقود الآجلة للأسهم.

وتختلف العقود الآجلة عن خيارات الأسهم، في أن الخيارات تمنح المشتري الحق في شراء الأصل بسعر ثابت دون التزام بالاستمرار في الشراء، بينما يلتزم حامل العقود الآجلة بالشراء في التاريخ المستقبلي.