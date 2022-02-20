"ريتيلو" للعربية: رقمنة قطاع التجزئة تشكل فرصة واعدة للاستثمارات
جمعت استثمارات بقيمة 168 مليون ريال خلال سنة ونصف
قال المدير العام لشركة ريتيلو السعودية المختصة برقمنة قطاع التجزئة، عبدالعزيز حضراوي، إن الشركة جمعت استثمارات بقيمة 168 مليون ريال خلال سنة ونصف من العمليات وهو ما يعد نقطة بارزة في منظومة الشركات الناشئة في المنطقة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه بالرغم من وجود شركات أخرى مثل "ساري" في هذا القطاع، إلا أن حجم السوق كبير في المنطقة ويتحمل العديد من اللاعبين.
كانت منصة التجارة الإلكترونية السعودية ريتيلو، قد جمعت نحو 36 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة الأولى، للمساعدة في رقمنة المتاجر المخصصة للأمهات والآباء في باكستان والإمارات والسعودية.
وجاءت 29 مليون دولار من الجولة الجديدة عن طريق بيع أسهم ملكية و7 ملايين دولار ديون.
قادت الجولة Graphene Ventures وهي صندوق استثماري من Silicone Valley، مستثمر في شركات تكنولوجية معروفة مثل Snap وLyft وتعد هذه الجولة من أكبر 10 جولات في السعودية خلال الـ12 شهراً الماضية.
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