.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ريتيلو" للعربية: رقمنة قطاع التجزئة تشكل فرصة واعدة للاستثمارات

  • الخط
شركات

"ريتيلو" للعربية: رقمنة قطاع التجزئة تشكل فرصة واعدة للاستثمارات

جمعت استثمارات بقيمة 168 مليون ريال خلال سنة ونصف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المدير العام لشركة ريتيلو السعودية المختصة برقمنة قطاع التجزئة، عبدالعزيز حضراوي، إن الشركة جمعت استثمارات بقيمة 168 مليون ريال خلال سنة ونصف من العمليات وهو ما يعد نقطة بارزة في منظومة الشركات الناشئة في المنطقة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه بالرغم من وجود شركات أخرى مثل "ساري" في هذا القطاع، إلا أن حجم السوق كبير في المنطقة ويتحمل العديد من اللاعبين.

كانت منصة التجارة الإلكترونية السعودية ريتيلو، قد جمعت نحو 36 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة الأولى، للمساعدة في رقمنة المتاجر المخصصة للأمهات والآباء في باكستان والإمارات والسعودية.

اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 في الرياض طاقة طاقة اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022 في الرياض

وجاءت 29 مليون دولار من الجولة الجديدة عن طريق بيع أسهم ملكية و7 ملايين دولار ديون.

قادت الجولة Graphene Ventures وهي صندوق استثماري من Silicone Valley، مستثمر في شركات تكنولوجية معروفة مثل Snap وLyft وتعد هذه الجولة من أكبر 10 جولات في السعودية خلال الـ12 شهراً الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات
اكتشف المزيد