شركة ناشئة تهيمن على سوق توصيل الطلبات الأميركية.. تفوقت على العمالقة

حافظت شركة دور داش DoorDash الرائدة في سوق توصيل الطعام على مكاسبها التي حققتها خلال فترة الوباء، على الرغم من إعادة افتتاح المطاعم في عام 2021 وعودة ملايين الأميركيين لتناول الطعام خارج المنزل،

وأبلغت الشركة التي تم طرحها للاكتتاب العام وسط أزمة كوفيد-19 في ديسمبر 2020، عن قفزة أخرى بنسبة 70% في حجم الطلب الإجمالي في سوقها، متحدية المخاوف من أن الحوافز التي حصلت عليها الشركة من عمليات إغلاق المطاعم وارتفاع طلبات التوصيل بسبب البقاء في المنزل في عام 2020 قد يكون قصير الأجل، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وخلال الوباء، لم تستفد DoorDash من تحول رواد المطاعم والمطاعم إلى توصيل الطعام فحسب، بل ضاعفت من مكانتها القوية من خلال التوسع في مجالات أخرى، بما في ذلك توصيل البقالة. وبهذه الطريقة، تأمل DoorDash في خلق المزيد من الأسباب لبناء نموذج أعمال أكثر توسعاً وبالتالي زيادة حجم الطلب عبر جميع الفئات.

وتتوقع دور داش، أن تستمر في زيادة حجم الطلب الإجمالي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العامين الماضيين، إذ تتوقع الشركة حجم طلبات يتراوح بين 48 و50 مليار دولار في العام 2022 بأكمله.

وكتبت الشركة في أحدث خطاب للمساهمين: "ما زلنا نعتقد أن الانتقال إلى التجارة المحلية متعددة القنوات لا يزال في بداياته، وقد بدأنا للتو في بناء النظام الأساسي الذي نتخيله". "بينما نحن الرائدون في فئة المطاعم في الولايات المتحدة، نرى مجالاً كبيراً للنمو ضمن هذه الفئة وحتى أكثر في فئاتنا الأحدث".

ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها استقصاء المستهلك العالمي لشركة Statista، فإن DoorDash لها ميزة على المنافسين، إذ أظهر استطلاع رأي أن 54% من الأميركيين استخدموا تطبيق دور داش لطلب الطعام على الأقل مرة واحدة خلال آخر 12 شهرا.

فيما تأتي دومينوز بيتزا في المرتبة الثانية بنسبة وصول تصل إلى 47%، فيما تتنافس أوبر إيتس، وبيتزا هت، على المركز الثالث بنحو 37% من استطلاع الأميركيين.