مؤسس إيثريوم سعيد بـ"شتاء" العملات المشفرة.. لهذه الأسباب!

قال المؤسس المشارك لشبكة إيثريوم بلوكتشين، فيتاليك بوتيرين، إن عالم الأصول الرقمية قد يستفيد بالفعل من التراجع الحالي في أسعار العملات المشفرة، والذي يلقي بظلاله على المستثمرين ويشار إليه حالياً بـ "شتاء تشفير" جديد.

ويرى بوتيرين أن "المستثمرين طويلي الأجل، والمتعمقين في العملات المشفرة، يشاركونه الرأي، والكثير منهم يرحب بالسوق الهابطة الحالية". إذ يعتقد، أن السوق الصاعدة الطويلة منذ عام 2020، جلبت الكثير من المستثمرين قصيري الأجل، على الرغم من أنها كانت فترة سعيدة على صناعة العملات المشفرة.

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يأتي ذلك، فيما تراجعت أسعار العملات المشفرة منذ أن وصلت إلى مستويات قياسية في أوائل نوفمبر، حيث يتوقع المستثمرون والمضاربون انخفاضاً في الكميات الهائلة من الحوافز المضافة إلى الاقتصادات والأسواق العالمية في أعقاب جائحة كوفيد. وانخفض مؤشر Bloomberg Galaxy Crypto بنحو 45% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. كما تراجعت عملة إيثريوم، الأكثر استخداماً في العالم، بنحو 40% خلال نفس الفترة.

أشار بوتيرين، إلى الكثير من عمليات الاحتيال التي اعتمدت على الزج باسم العملات المشفرة خلال فترات الصعود الصاروخية السابقة، وأحد هذه المخططات الشهيرة، كان ما يعرف بـ" بامب أند دامب"، ومعناها بالعربية "ضخ وتفريغ"، وهي عبارة عن شكل من أشكال الاحتيال في الأوراق المالية يتضمن تضخيم سعر أصل معين مملوك للمحتال بشكل مصطنع من خلال بيانات إيجابية خاطئة ومضللة من أجل بيعه بسعر أعلى للضحايا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال ملياردير التشفير البالغ من العمر 28 عاماً: "الشتاء هو الوقت الذي تسقط فيه الكثير من هذه التطبيقات، ويمكنك معرفة أي المشاريع تكون مستدامة بالفعل على المدى الطويل، كما هو الحال في كل من نماذجهم وفرقهم وموظفيهم".

مع ذلك، فإن بوتيرين، الذي قال إنه "مندهش" من كيفية تحرك السوق منذ العام الماضي، ليس متأكداً مما إذا كان التشفير قد دخل شتاء آخر أم أن القطاع يعكس التقلبات في الأسواق الأوسع.

وتابع: "يبدو الأمر كما لو أن أسواق العملات المشفرة تتحول من كونها المجموعة المتخصصة التي تسيطر عليها مجموعة متخصصة جداً من المشاركين والمنفصلة إلى حد ما عن الأسواق التقليدية إلى شيء يتصرف أكثر فأكثر كما لو كان جزءاً من الأسواق المالية السائدة".

وأضاف أيضاً أن شتاء التشفير، إذا جاز استخدام المصطلح، يمكن أن يساعد أيضاً أولئك الذين يبنون مشاريع في التشفير على التركيز على تحسين التكنولوجيا.

حوّل بوتيرين تركيزه إلى توسيع نطاق إيثريوم في السنوات الأخيرة، إذ لطالما عانت سلسلة الكتل الشهيرة من الانتقادات لأن المعاملات على إيثريوم يمكن أن تكون بطيئة ومكلفة. وتقود مؤسسة إيثريوم فونديشن، أحدث الجهود لتحسين قابلية تطوير blockchain مع أهم الترقيات في تاريخ إيثريوم.

وقال بوتيرين: "عندما يحاول الجميع مرة أخرى استخدام بلوكتشين إيثريوم، لا نريدهم أن يكتشفوا مرة أخرى أنها غير قادرة على استيعابهم جميعاً، وبالتأكيد لا توجد مساحة كافية على الشبكة للجميع حالياً".