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أرباح ثوب الأصيل السنوية تتراجع 27.5% إلى 59 مليون ريال

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ثوب الأصيل
ثوب الأصيل
سوق السعودية

أرباح ثوب الأصيل السنوية تتراجع 27.5% إلى 59 مليون ريال

مقابل 82.39 مليون ريال خلال عام 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ثوب الأصيل، اليوم الاثنين عن النتائج المالية السنوية الموحدة للعام 2021، محققة تراجعا في صافي الربح بلغ 27.5%.

وبلغت أرباح الشركة خلال العام الماضي 59.37 مليون ريال، مقابل 82.39 مليون ريال خلال عام 2020.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 8.6% لتصل إلى 481.9 مليون ريال، مقابل 527.34 مليون ريال خلال العام الأسبق.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات، وذلك لتوقيع عقد توريد مستلزمات طبية خلال العام السابق ساهمت بقيمة 133 مليون ريال من مبيعات العام السابق وباستبعاد مبيعات المستلزمات الطبية فإن الشركة حققت معدل نمو في المبيعات بلغ 12.2%خلال العام الحالي.

وأرجعت التراجع أيضا إلى زيادة مصروفات البيع والتوزيع خلال العام الحالي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على الأنشطة الترويجية.

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