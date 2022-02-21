بعد إصابة الملكة.. بريطانيا ترفع كافة قيود كوفيد

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، برفع جميع قيود كوفيد المتبقية في إنجلترا، وإسقاط خطة الحكومة طويلة الأجل للتعايش مع الفيروس، مما أثار القلق بين المتخصصين في الصحة العامة ونواب المعارضة.

وتتضمن هذه الخطوة المتطلبات القانونية للعزل الذاتي لمدة تصل إلى 10 أيام، ومن المتوقع أيضاً أن تقوم الحكومة بتقليص الوصول إلى اختبارات كوفيد المجانية.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بفيروس كوفيد-19. وفقاً لقصر باكنغهام، إذ تعاني الملكة البالغة من العمر 95 عاماً من أعراض خفيفة. ويُعتقد على نطاق واسع أن الملكة تلقت 3 جرعات من لقاح فيروس كورونا، لكن لم يتم الاعتراف رسمياً إلا بالأولى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأعرب الأطباء عن قلقهم بشأن خطة الحكومة "للتعايش مع كوفيد"، حيث شكك حزب العمال المعارض في قرار التخلص التدريجي من اختبارات كورونا المجانية.

من جانبه، قال جونسون: "لم ينته الوباء، لكن بفضل حملة التطعيمات المذهلة، نقترب الآن خطوة واحدة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وأخيراً نعيد للناس حرياتهم مع الاستمرار في حماية أنفسنا والآخرين".

قدر كبير من عدم اليقين

بدوره، قال مكتب مجلس الوزراء في داونينغ ستريت، إنه في "موقف قوي" للنظر في رفع القيود القانونية المتبقية في إنجلترا بعد برنامج التطعيم. وأضاف أن الوباء "لم ينته بعد" وأن الحكومة ستواصل اتباع نهج حذر في تعلم التعايش مع الفيروس.

يأتي ذلك، بينما تلقى أكثر من 81% من البالغين جرعة من اللقاح المعزز في إنجلترا، بينما تستمر الحالات في الانخفاض بعد المستويات القياسية المرتفعة التي سببها متغير أوميكرون شديد الانتشار.

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ، إن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن المسار الذي سيتخذه الوباء الآن في المملكة المتحدة.

ودعت رسالة مفتوحة من حوالي 300 عالم نُشرت يوم الأحد، إلى التساؤل عن الأساس العلمي لقرار الحكومة بإنهاء الاختبارات المجانية واستطلاعات المراقبة والعزل القانوني لحالات كوفيد.

وطلب الموقعون على الخطاب توضيحاً من المستشارين العلميين للحكومة بشأن النصيحة التي تستند إليها هذه القرارات.

وقال المتحدث باسم صحة حزب العمال، ويس ستريتينغ عبر تويتر يوم السبت: "بوريس جونسون يعلن النصر قبل انتهاء الحرب في محاولة لتشتيت الانتباه عن طرق الشرطة على بابه".

وأكد داونينغ ستريت الأسبوع الماضي، أن جونسون قدم ردا مكتوبا على أسئلة الشرطة بشأن الحفلات التي عقدت على مدار العامين الماضيين. وقاوم جونسون حتى الآن الدعوات المتكررة للاستقالة من جميع الطيف السياسي، على الرغم من الغضب العام من قائمة طويلة ومتنامية من انتهاكات الإغلاق المزعومة.