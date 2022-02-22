أبيكورب لـ"العربية": أسعار النفط ستواصل الارتفاع

قال الرئيس التنفيذي لأبيكورب أحمد عتيقة، إن أسعار النفط إلى الآن كانت محكومة باعتبارات واضحة بالنسبة لتوازن العرض مع الطلب.

وأضاف عتيقة في مقابلة مع "العربية"، أن اتفاق أوبك بلس أثبت أنه قابل للصمود، موضحا أن الطلب انتعش بشكل إيجابي في الفترة الأخيرة وأسعار النفط تعكس هذا التوازن.

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وأشار إلى أن التداعيات الجيوسياسية قد تؤدي إلى اضطراب المحددات الرئيسية في السوق النفطية، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط قرب مستويات الـ 100 دولار.

وتابع: "تشهد الأسواق العالمية ارتفاع درجة عدم اليقين بالشكل الذي من الممكن أن يؤثر سلبا وإن كانت الأسواق في الأجل القصير ستعود إلى التوازن".

وأضاف عتيقة أنه يجب تحقيق التوازن في عملية تحول الطاقة، بحيث لا يطغى جانب على آخر، وذلك للحفاظ على أمن الطاقة.

ويرى أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا بد أن يستمر بالشكل الذي يؤمن الطاقة، ولا يتعارض مع تحول الطاقة وإدخال أنواع أخرى من مزيج الطاقة بشكل عام.

وقال عتيقة إن "العالم لا يمكن أن يستغني عن 80% من الطاقة التي تنتج من الوقود الأحفوري بين يوم وليلة.. إنما الهدف أن يكون هناك توازن بين طاقة أحفورية نظيفة وزيادة بمزيج الطاقة غير الأحفورية".

وبين أن دول الشرق الأوسط مطالبة بالاستثمار في أمن الطاقة وعمليات التحول في نفس الوقت، وبما لا يؤثر على أمن الطاقة ويكون التركيز على الجانبين بشكل متوازن.