الخطوط الكويتية للعربية: خصخصة شركات تابعة ضمن استراتيجيتنا المستقبلية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، معن رزوقي، إن خصخصة بعض الشركات التابعة تعد جزء من استراتيجية الشركة المستقبلية.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الشركة قامت بإعادة هيكلة تنظيمية داخل الشركة، قبل إعادة هيكلة الأسطول، وتمت في وقت قصير، لكي تكون الشركة جاهزة داخليا وتنظيميا للمنافسة.

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وتابع: "جزء من استراتيجيتنا المستقبلية هو خصخصة شركات تابعة سنقوم بعمل ذلك في الوقت المناسب وبالمردود المناسب".

وأوضح أنه تم تفعيل إدارة كاملة لقطاع الشحن، وسيتم التركيز على هذا القطاع في العامين الحالي والمقبل، كما تنظر الشركة لعقد شراكات استراتيجية مع شركاء في الخدمات الأرضية.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أمس الاثنين عن إعادة هيكلة أسطولها الجوي بصفقة بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة "إيرباص" المصنّعة للطائرات تشمل 31 طائرة.

وكان الطرفان أبرما اتفاقا عام 2014 لشراء 28 طائرة، لكن تمت إعادة التفاوض للوصول الى اتفاق جديد يضيف ثلاث طائرات الى الاتفاق الأولي.

وقال الرزوقي إن إعادة هيكلة الأسطول جرى التفاوض عليها خلال 3 إلى 4 أشهر، وتستهدف التحول من شركة تهتم بالتميز إلى الاهتمام بالكويت والمسافرين إلى الكويت.

وذكر أن الشركة قامت بزيادة عدد المقاعد بنسبة 15%، وبعد الصفقة ستستطيع زيادة القدرة الاستيعابية على نحو أكبر ورفع السعة على الطائرات بنسبة 15 إلى 20%، مشيرا إلى أن الطيران يحتاج إلى سعة استيعابية تصل إلى 80% حتى يصل إلى الربحية.

وتابع: "عملية ايجاد أسطول مناسب للوجهات التي نهتم بتشغيلها في المستقبل أعطنا حافزا كبيرا للتعامل مع ايرباص.. طائرات نيو توفر 15% من الوقود.. كل هذه التوقعات ستدعم قدرتنا على الربحية". وذكر أن استراتيجية الشركة تمتد حتى 2026 حتى تحقق الربحية.

وأوضح أن الشركة ستتلقى 4 طائرات من الأسطول الجديد خلال هذا العام، وتتطلع إلى تشغيل رحلات إلى 17 وجهة جديدة في 2022، مشيرا إلى أن هذه المعطيات سيكون مردودها ايجابي خلال السنوات المقبلة أو في أسرع وقت.