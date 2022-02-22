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تحقيقات أميركية مع "HSBC" بسبب واتساب.. ماذا حدث؟

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People exit an HSBC branch at Dubai Internet City in Dubai January 4, 2012. (Reuters)
إتش إس بي سي
وول ستريت

تحقيقات أميركية مع "HSBC" بسبب واتساب.. ماذا حدث؟

جي بي مورغان سدد غرامة 200 مليون دولار بسبب الرسائل خارج أنظمة العمل

دبي - العربية.نت

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يخضع بنك إتش إس بي سي HSBC Holdings Plc للتحقيق من قبل المنظمين الأميركيين بشأن إساءة استخدام المصرفيين لخدمات منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب.

ويتعاون البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له مع تحقيق لجنة تداول السلع الآجلة في استخدام "منصات الرسائل غير المعتمدة من HSBC لاتصالات الأعمال"، وفقاً لتقريره السنوي الذي نُشر جنباً إلى جنب مع الأرباح يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، نويل كوين، إن عمل لجنة تداول السلع الآجلة كان جزءاً من تحقيق واسع أجرته السلطات الأميركية. وأضاف "لا أعتقد أن التحقيق يخص البنك بالتحديد، أعتقد أنه عام في جميع المؤسسات المالية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات CFTC في ديسمبر الماضي، غرامة على جي بي مورغان بقيمة 200 مليون دولار بعد أن اكتشفوا أن الموظفين في البنك قد تجاهلوا واجباتهم الرقابية لسنوات وأرسلوا رسائل متعلقة بالعمل باستخدام منصات مثل واتساب أو عبر عناوين بريدهم الإلكتروني الشخصية.

وقال المدير المالي لبنك HSBC، إوين ستيفنسون: "من الواضح أن لدينا إجراءات ومتطلبات داخلية فيما يتعلق باستخدام المنصات غير المصرفية".

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