رئيس Jetex للعربية: مبيعات الطائرات الخاصة 700 طائرة منها 40% شراء لأول مرة بـ2021

قال الرئيس التنفيذي لشركة Jetex، عادل المارديني، إن عدد ساعات الطيران الخاص في العالم شهد زيادة كبيرة العام الماضي، بعد ارتفاعه 2.1 مليون ساعة طيران في 2020 إلى 3.3 مليون ساعة طيران في 2021، ومقابل 3.1 مليون ساعة طيران في 2019.

وأضاف عادل المارديني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الرقم المسجل في 2021 هو الأكبر في تاريخ صناعة الطيران الخاص ولم تصل له الصناعة من قبل، لافتاً إلى تأثره إيجاباً بتوقف حركة السفر والطيران التجاري، لا سيما أن الطائرات التجارية المشتراة في السوق هي من الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، بينما لا توجد طائرات جديدة فئة الدرجة الأولى، وبالتالي تحول معظم ركاب الدرجة الأولى إلى الطيران الخاص.

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وقال المارديني، إن حجم صناعة الطيران الخاص في العالم بلغ 24 مليار دولار خلال 2020، ويتوقع وصوله إلى 37 مليار دولار في 2028.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Jetex، أن 70% من ركاب الطائرات الخاصة في 2021 جاؤوا من درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطيران التجاري.

وذكر أن 40% من المشترين للطائرات الخاصة في 2021 اشتروها لأول مرة، وذلك من عدد مبيعات للطائرات الخاصة بلغ 700 طائرة في 2021، مقابل 550 طائرة خاصة في 2019، ويوجد طلب كبير جدا على الطائرات الخاصة، متوقعاً استمرار نمو الطيران الخاص والتحول من الطيران التجاري إلى الخاص.

وأوضح عادل المارديني أن السوق الأميركي هو أكبر سوق للطيران الخاص، ويوجد به 12 ألف طائرة خاصة، وسجل معدل نمو 40% في 2021، وشهد سوق الإمارات 25 ألف رحلة طيران خاص خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 15 إلى 16 ألف رحلة في السنوات الماضية.

وأشار إلى وجود زيادة مطردة في الطيران الخاص حالياً رغم عودة الطيران التجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Jetex، إنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الطيران الخاص ويوجد طلب أكثر من العرض، موضحاً أن الرحلة الرئيسية في الطيران الخاص لعدد نحو 10 أشخاص تتكلف 60 ألف دولار.

وأضاف أن الوجهات الرئيسية للطيران الخاص هي المالديف وسيشل، وأيضاً روسيا والهند من دبي.