ما البدائل المتاحة أمام الدول المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا؟ 

قال رئيس مجلس إدارة شركة Golden Grain، فراس بدرا، في مقابلة مع "العربية"، إن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، مؤكدا أن تصاعد الأزمة بين الدولتين يحمل تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية.

وأوضح بدرا أن هناك 3 تأثيرات تتضمن تأثيرا لوجستيا وتأثيرا للعقوبات المحتملة على الأسواق وكيفية استجابة الأسواق العالمية للتداعيات.

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وأشار إلى أن روسيا حتى الآن غير متأثرة بالأحداث، بينما التأثير الأكبر يكون على الجانب الأوكراني خصوصا في المناطق الشرقية التي تشهد النزاع بين الجانبين.

وذكر بدرا أن أوكرانيا تنتج 28 مليون طن من القمح، منها 4 ملايين طن قمح علفي، و24 مليون طن قمح للطحن، تستهلك منه 6 ملايين وتصدر 18 مليون طن سنويا.

وذكر أن بعض الدول العربية ستتأثر خصوصا مصر التي تستورد 3 ملايين طن من أوكرانيا، كذلك تستورد لبنان 50% من القمح من أوكرانيا، كما ستتأثر ليبيا واليمن.

وأشار إلى تأثر دول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش والصين.



في المقابل، أكد أن العقوبات قد تطال صادرات القمح الروسي، إلا أنه يمكن التحايل على هذه العقوبات بحيث تستمر الصادرات كما هي دون تأثير ضخم.

وأشار بدرا إلى التأثيرات اللوجستية والتي تشمل ارتفاع أسعار النقل والشحن، لا سيما مع بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار، فضلا عن ارتفاع تكلفة المخاطر في المنطقة.

وذكر أن تكلفة استيراد القمح في مصر قد ترتفع من 3.2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار أي بزيادة 800 مليون دولار، مضيفا أن بعض الدول لا تستطيع تحمل الزيادات المحتملة مثل لبنان التي تستورد 50% من القمح من أوكرانيا.

وحول البدائل المتاحة لاستيراد القمح، أكد أن هناك بدائل موجودة في الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين، مضيفا: "اللجوء لهذه البدائل يحمل تكلفة إضافية".