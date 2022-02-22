محادثات عراقية مع هاليبرتون وأرامكو لتطوير حقول النفط والغاز

يجري العراق محادثات مع شركة هاليبرتون الأميركية وأرامكو السعودية لتنفيذ مشاريع تطوير حقول النفط والغاز في غرب البلاد.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بغداد تجري محادثات مع شركة هاليبرتون بشأن شراكة فنية لتطوير وتشغيل احتياطيات النفط والغاز في محافظة الأنبار بالقرب من حدود العراق مع سوريا والسعودية. وقال إن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على الشروط التجارية ونطاق العمل وستوقع الحكومة العراقية على العقد بمجرد توليها مهامها.

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وقال الوزير إن الحكومة العراقية وربما أرامكو السعودية ستغطي تكلفة التطوير إذا قررت شركة النفط العملاقة الاستثمار. وأضاف أن العراق يجري محادثات أيضا مع أرامكو لتمويل وتطوير حقل غاز عكاس القريب. إذ كان الحقل معطلاً لسنوات بسبب الصراع الداخلي قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة عليه من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر عام 2017، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأشار عبد الجبار، إلى أن شركة KOGAS الكورية، التي وقعت عقد تطوير للحقل، لم تعد تشارك في المشروع.

وقال عبد الجبار إن الغاز من الحقل من المستهدف استخدامه محليا، وسيساعد البلاد على استخدام كميات أقل من النفط لإنتاج الكهرباء.

كما كشف وزير النفط العراقي، عن محادثات مع قطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال حتى ينتج العراق ما يكفي من الغاز الخاص به.

وتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2025. إذ يعمل العراق على خطة لتطوير حقول الغاز الشاسعة بهدف توليد 80% من غازه محلياً، فيما سيحتاج فقط إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في أشهر الصيف في يونيو ويوليو وأغسطس، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب مكيفات الهواء في تلك الفترة.

وتمثل مبيعات النفط في العراق نحو 95% من إيرادات موازنته، فيما عززت الأسعار المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي، إلا أن الاستثمارات ما زالت متعثرة بسبب سنوات من الصراع والإرهاب وانعدام الأمن.